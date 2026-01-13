onedio
article/comments
article/share
Haberler
Test
Kişilik Testleri
Bir Webtoon Karakteri Olsaydın Nasıl Gözükürdün?

Bir Webtoon Karakteri Olsaydın Nasıl Gözükürdün?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
13.01.2026 - 15:01

Webtoon evrenlerinde karakterler sadece güzel çizilmez; ruh halleri, geçmişleri ve kararları yüzlerine yansır. Kimi karanlık bir anti–kahraman, kimi pastel renklerde bir yan karakter, kimi ise hikâyenin merkezindeki o “sessiz ama güçlü” figürdür. Peki sen bir webtoon karakteri olsaydın, nasıl bir dünyada yaşar, nasıl görünürdün?

Haydi öğrenelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Cinsiyetini seçerek başla!

2. Yaşını da seçer misin?

3. Aşk senin hikayende nerede durur?

4. Gücünü nereden alırsın?

5. Bir şeyler ters gittiğinde?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. İnsanlara güvenmek senin için?

7. Sence seni diğer insanlardan ayıran ve özel yapan şey ne?

8. Bir sahnede seni öne çıkaran detay?

9. Gerçekten bir webtoon dünyasında olduğunu hayal et, dünya nasıl olurdu?

10. Okuyucular seni nasıl hatırlasın isterdin?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Soğuk Ama Güçlü Kadın Karakter

Soğuk Ama Güçlü Kadın Karakter

Sen bir webtoonda genellikle karanlık tonlarda çizilen, geçmişi ağır ama duruşu sağlam bir kadın karakter olurdun. Hikâyenin başında mesafeli görünür, duygularını kolay kolay belli etmezdin. Ama ilerledikçe herkes senin aslında ne kadar derin ve kırılgan olduğunu fark ederdi. Senin evrenin genellikle karanlık şehirler, güç dengeleri ve içsel çatışmalar üzerine kurulu olurdu. Aşk senin için basit bir tema değil; riskli, dönüştürücü ve bazen yıkıcıdır.

Gizemli ve Sezgisel Kadın Karakter

Gizemli ve Sezgisel Kadın Karakter

Senin karakterin sessizdir ama sahnede her zaman hissedilir. Webtoonlarda genelde olayların merkezinde değilmiş gibi görünürken, aslında birçok şeyin kilidini açan kişi sensindir. Fantastik ya da mistik evrenler sana çok yakışır. Sezgilerin, rüyaların ve sembollerin ön planda olduğu hikâyelerde parlıyorsun. İnsanlar seni çözmeye çalışır ama tam olarak başaramaz.

Tatlı Ama Güçlü Yan Karakter

Tatlı Ama Güçlü Yan Karakter

Sen webtoonların en sevilen ama başta hafife alınan karakterisin. İlk bakışta sevimli, sıcak ve “zararsız” görünürsün; ama hikâye ilerledikçe herkes senin ne kadar güçlü olduğunu anlar. Senin evrenin genelde slice of life, romantik ya da okul temalı olur. İnsanları bir arada tutan, duygusal denge sağlayan karakter sensin.

Bağımsız ve Asi Kadın Karakter

Bağımsız ve Asi Kadın Karakter

Kurallarla aranın hiç iyi olmadığı belli. Senin karakterin yalnız hareket eder, kendi yolunu çizer ve kimseye hesap vermek istemez. Hikâyeye her girişin olay yaratır. Post-apokaliptik ya da aksiyon ağırlıklı webtoonlarda çok yakışırsın. Gücün, başkalarına değil kendine güvenmenden gelir.

Sessiz Anti–Kahraman

Sessiz Anti–Kahraman

Sen az konuşan ama çok şey taşıyan bir karakter olurdun. Geçmişin karanlık, motivasyonların net ama duyguların karmaşıktır. Karanlık fantastik ya da şehir temalı webtoonlar tam sana göre. Okuyucular seni hem sever hem de senden çekinir.

Zeki ve Stratejik Erkek Karakter

Zeki ve Stratejik Erkek Karakter

Senin gücün kaslarında değil, zihninde. Olayları herkesten önce fark eder, sessizce plan yaparsın. Politik entrikalar, akademik evrenler ya da zihin oyunları içeren webtoonlarda parlıyorsun.

Enerjik ve Sevilen Ana Karakter

Enerjik ve Sevilen Ana Karakter

Sen webtoonların moral kaynağısın. Umut veren, düşse bile tekrar ayağa kalkan bir karakterin var. Romantik, günlük yaşam ya da macera türleri sana çok yakışır.

Kendi Yolunda Yürüyen Yalnız Karakter

Kendi Yolunda Yürüyen Yalnız Karakter

Sen kimseye tam ait olmayan, ama her yere dokunan bir karaktersin. Hikâyen daha gerçekçi ve derindir. Dram ağırlıklı, karakter gelişimi merkezli webtoonlar senin alanın.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlgini çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın