Sen bir webtoonda genellikle karanlık tonlarda çizilen, geçmişi ağır ama duruşu sağlam bir kadın karakter olurdun. Hikâyenin başında mesafeli görünür, duygularını kolay kolay belli etmezdin. Ama ilerledikçe herkes senin aslında ne kadar derin ve kırılgan olduğunu fark ederdi. Senin evrenin genellikle karanlık şehirler, güç dengeleri ve içsel çatışmalar üzerine kurulu olurdu. Aşk senin için basit bir tema değil; riskli, dönüştürücü ve bazen yıkıcıdır.