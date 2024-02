Elektrik süpürgesiz temizlik olmayacağı gibi, sensiz de olmaz. Temizlikte lider olmayı seven, hızlı, etkili ve pratik bir kişiliğe sahipsin. Hemen işe koyulur, çabucak sonuç alırsın. Ellerinle dokunduğun her yeri güzelleştiriyorsun. Seninle aynı ortamda bulunmak, her zaman temiz ve düzenli bir yerde bulunmanın keyfini yaşamak demek. Bu sebeple sen bir temizlik eşyası olsan kesinlikle elektrikli süpürge olurdun.