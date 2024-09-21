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Babalık İzni Az Olan İngiliz Babalardan Hükümete Yaratıcı İsyan

Babalık İzni Az Olan İngiliz Babalardan Hükümete Yaratıcı İsyan

Dilara
Dilara - Onedio Editörü
21.09.2024 - 16:45

Annelik ve babalık izni söz konusu olduğunda, ne şirketlerin ne de ülkelerin uyguladığı ortak bir program var. Hal böyle olunca kimi ebeveynler oldukça şanslıyken kimileri de İngiliz babalar kadar şanssız.

Avrupa'nın en az babalık iznine sahip olan İngiliz babalar, dertlerini yaratıcı bir isyanla gösterdi. 

Kaynak: Guardian

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Babalık izni, ülkeden ülkeye ve şirketten şirkete değişen bir izin.

Babalık izni, ülkeden ülkeye ve şirketten şirkete değişen bir izin.

Kimileri 2 hafta kimileri ise 52 hafta izin verebiliyor taze babalara! Hal böyle olunca, insanın en çok izin veren ülkede, en çok izin veren şirkette işe başlayası geliyor.

Türkiye'deki şirketlerin babalık izinleri de oldukça değişken;

Avrupa'nın babalık izinlerine baktığımızda ise en düşük babalık izni veren ülkenin İngiltere olduğunu görüyoruz.

Avrupa'nın babalık izinlerine baktığımızda ise en düşük babalık izni veren ülkenin İngiltere olduğunu görüyoruz.

Birleşik Krallık'ta yeni babalar için yalnızca iki hafta izin veriliyor. Bu izin sürecinde haftalık da 184,03 Sterlin ödeme yapılıyor. Son araştırmalar ise, Birleşik Krallık'taki babaların üçte biri, doğumun ardından izin almamayı tercih ediyor.

İzin alan babaların yarısı ise daha sonra maddi olarak zorluk çekiyor.

İngiltere'de bu soruna dikkat çekmek isteyen babalar yeni bir hareket başladı: Dad Shift! (Baba Vardiyası)

İngiltere'de bu soruna dikkat çekmek isteyen babalar yeni bir hareket başladı: Dad Shift! (Baba Vardiyası)

Dad Shift hareketine katılan erkekler, babalık izinlerinin düşüklüğüne dikkat çekmek için ise oldukça yaratıcı bir çözüm buldu.

Ülke genelindeki ünlü erkek heykellerin kucaklarına oyuncak bebekler bağlandı.

Ülke genelindeki ünlü erkek heykellerin kucaklarına oyuncak bebekler bağlandı.

Şimdiye kadar ünlü mühendis Isambard Kingdom Brunel, aktörler Laurence Olivier ve Gene Kelly ile futbolcular Thierry Henry ve Tony Adams'ın heykellerine birer bebek verildi.

Dad Shift hareketine katılan babalar, "uygun maliyetli, yeterli süre veren ve ebeveynler arasındaki eşitliği sağlayan" bir babalık izni talep ediyor.

Dad Shift hareketine katılan babalar, "uygun maliyetli, yeterli süre veren ve ebeveynler arasındaki eşitliği sağlayan" bir babalık izni talep ediyor.

'Babalar için verilen izin, bebekler, anneler, babalar ve toplum için iyidir.' diyen Dad Shift, bu ay sonunda ise Başbakana bir açık mektup yollamaya kararlı.

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İspanya gibi bazı ülkeler, babalara da annelere verilen kadar izin sağlıyor. İsveç ise evlat edinen ebeveynlere de aynı şekilde izin veriyor.

İspanya gibi bazı ülkeler, babalara da annelere verilen kadar izin sağlıyor. İsveç ise evlat edinen ebeveynlere de aynı şekilde izin veriyor.

ABD, Yeni Zelanda gibi ülkelerde ise herhangi bir ücretli babalık izni bulunmuyor.

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