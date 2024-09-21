Babalık İzni Az Olan İngiliz Babalardan Hükümete Yaratıcı İsyan

Annelik ve babalık izni söz konusu olduğunda, ne şirketlerin ne de ülkelerin uyguladığı ortak bir program var. Hal böyle olunca kimi ebeveynler oldukça şanslıyken kimileri de İngiliz babalar kadar şanssız.

Avrupa'nın en az babalık iznine sahip olan İngiliz babalar, dertlerini yaratıcı bir isyanla gösterdi.

Kaynak: Guardian