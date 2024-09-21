Babalık İzni Az Olan İngiliz Babalardan Hükümete Yaratıcı İsyan
Babalık İzni Az Olan İngiliz Babalardan Hükümete Yaratıcı İsyan
Annelik ve babalık izni söz konusu olduğunda, ne şirketlerin ne de ülkelerin uyguladığı ortak bir program var. Hal böyle olunca kimi ebeveynler oldukça şanslıyken kimileri de İngiliz babalar kadar şanssız.
Avrupa'nın en az babalık iznine sahip olan İngiliz babalar, dertlerini yaratıcı bir isyanla gösterdi.
Kaynak: Guardian
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Babalık izni, ülkeden ülkeye ve şirketten şirkete değişen bir izin.
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Avrupa'nın babalık izinlerine baktığımızda ise en düşük babalık izni veren ülkenin İngiltere olduğunu görüyoruz.
İngiltere'de bu soruna dikkat çekmek isteyen babalar yeni bir hareket başladı: Dad Shift! (Baba Vardiyası)
Ülke genelindeki ünlü erkek heykellerin kucaklarına oyuncak bebekler bağlandı.
Dad Shift hareketine katılan babalar, "uygun maliyetli, yeterli süre veren ve ebeveynler arasındaki eşitliği sağlayan" bir babalık izni talep ediyor.
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İspanya gibi bazı ülkeler, babalara da annelere verilen kadar izin sağlıyor. İsveç ise evlat edinen ebeveynlere de aynı şekilde izin veriyor.
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