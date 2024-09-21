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'Seninle Mutlu Olmak İstiyorum' Diyen Sevgilisine 'İyi Senaryo Sat Bunu' Dedi! Netflix'ten Yanıt Gecikmedi!

'Seninle Mutlu Olmak İstiyorum' Diyen Sevgilisine 'İyi Senaryo Sat Bunu' Dedi! Netflix'ten Yanıt Gecikmedi!

Netflix
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
21.09.2024 - 15:03 Son Güncelleme: 21.09.2024 - 15:04

Twitter'dan yine dramatik bir ayrılık ve ikinci şans hikayesi geldi! Fakat bu kez tam Netflix senaryosu olur bu derken, yanıt Netflix Türkiye'den geldi. Bakalım, sizce bu senaryo tutar mı? 

İşte, başlıyoruz...

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Kaç kere 'Seninle mutlu olmak istiyorum' diyen eski sevgilinin tuzağına düştünüz? Acaba bu aşk hikayesi kaç dizi ya da filimde işlendi... Sayması zor değil mi?

İşte tam da böyle bir ikinci şans hikayesi, dizi olamadan kaldı.

İşte, pek çoğumuzun yarasına dokunan ve her şeyi başlatan o travmatik mesajlaşma. 👇

İşte, pek çoğumuzun yarasına dokunan ve her şeyi başlatan o travmatik mesajlaşma. 👇
twitter.com

Bitti mi sandınız! Benzer anları yaşayan Twitter kullanıcıları da mesajlaşmalarını paylaştı. 👇

Bitti mi sandınız! Benzer anları yaşayan Twitter kullanıcıları da mesajlaşmalarını paylaştı. 👇
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Senaryo da olmazmış bundan! Vazgeçsen mi artık? 👇

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