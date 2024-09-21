'Seninle Mutlu Olmak İstiyorum' Diyen Sevgilisine 'İyi Senaryo Sat Bunu' Dedi! Netflix'ten Yanıt Gecikmedi!
'Seninle Mutlu Olmak İstiyorum' Diyen Sevgilisine 'İyi Senaryo Sat Bunu' Dedi! Netflix'ten Yanıt Gecikmedi!
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Kaç kere 'Seninle mutlu olmak istiyorum' diyen eski sevgilinin tuzağına düştünüz? Acaba bu aşk hikayesi kaç dizi ya da filimde işlendi... Sayması zor değil mi?
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İşte, pek çoğumuzun yarasına dokunan ve her şeyi başlatan o travmatik mesajlaşma. 👇
Bitti mi sandınız! Benzer anları yaşayan Twitter kullanıcıları da mesajlaşmalarını paylaştı. 👇
Hâlâ aşka inanan birilerinin olması da güzel tabii... 👇
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Umut etmek iyi hoş da eski sevgililerin diğer türleri de tehlikeli: İtirafçılar! 👇
'Laçkalaşmış akıl sağlığınıza kılıf uydurup...' 👇
Ahh ahh nerede o eski aşklar! 👇
Tam Netflix almaz bunu diyorduk ki... 👇
Yanıt gecikmedi: 'Olmaz bundan' 👇
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Senaryo da olmazmış bundan! Vazgeçsen mi artık? 👇
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