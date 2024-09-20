Yolcuların Kulak ve Burunlarından Kan Geldi! Artan Kabin Basıncı Acil İnişe Neden Oldu!
Yolcuların Kulak ve Burunlarından Kan Geldi! Artan Kabin Basıncı Acil İnişe Neden Oldu!
Kaynak: https://www.theguardian.com/us-news/2...
Utah'tan Portland, Oregon'a giden uçakta yaşanan basınç sorunları yolculara kabusu yaşattı. Uçuş sırasında kulak ve burunlarından kan gelmeye başlayan yolcular, büyük panik yaşarken, pilot acil iniş kararı verdi. Yolcular daha sonra korku dolu anları anlattı.
İşte, detaylar...
Salt Lake Uluslararası Havalanı, Utah'tan Portland, Oregon'a giden Boeing 737-900 tipi uçak, basınç sorunları nedeniyle Salt Lake City'e geri dönmek zorunda kaldı!
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