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Yolcuların Kulak ve Burunlarından Kan Geldi! Artan Kabin Basıncı Acil İnişe Neden Oldu!

Yolcuların Kulak ve Burunlarından Kan Geldi! Artan Kabin Basıncı Acil İnişe Neden Oldu!

Uçak
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
20.09.2024 - 10:32

Utah'tan Portland, Oregon'a giden uçakta yaşanan basınç sorunları yolculara kabusu yaşattı. Uçuş sırasında kulak ve burunlarından kan gelmeye başlayan yolcular, büyük panik yaşarken, pilot acil iniş kararı verdi. Yolcular daha sonra korku dolu anları anlattı. 

İşte, detaylar...

Kaynak: https://www.theguardian.com/us-news/2...

Salt Lake Uluslararası Havalanı, Utah'tan Portland, Oregon'a giden Boeing 737-900 tipi uçak, basınç sorunları nedeniyle Salt Lake City'e geri dönmek zorunda kaldı!

Salt Lake Uluslararası Havalanı, Utah'tan Portland, Oregon'a giden Boeing 737-900 tipi uçak, basınç sorunları nedeniyle Salt Lake City'e geri dönmek zorunda kaldı!

Uçakta korku dolu anlar yaşayan yolcuların kulak ve burunlarından kan geldi. Acil inişin ardından ise sağlık görevlileri, 140 yolcudan en az 10'unun tıbbi yardıma ihtiyacı olduğunu tespit etti!

Uçakta korku dolu anlar yaşayan yolcuların kulak ve burunlarından kan geldi. Acil inişin ardından ise sağlık görevlileri, 140 yolcudan en az 10'unun tıbbi yardıma ihtiyacı olduğunu tespit etti!

KSVTV'ye konuşan yolculardan Caryn Allen, uçakta yaşananları anlattı!

KSVTV'ye konuşan yolculardan Caryn Allen, uçakta yaşananları anlattı!

Caryn Allen, yolcuların bir sorun olduğunu kısa zamanda fark ettiklerini söyledi. O anlarda en yakınında olan kocasının ve diğer yolcuların durumunu da ele aldı. 'Kocama baktım, iki eliyle kulaklarını kapatmıştı ve öne doğru eğilmişti.' diyen Allen, 'Koridorun diğer tarafında arkamda bir sıra kadar baktım ve burnu açıkça çok kötü kanayan bir beyefendi vardı ve insanlar ona yardım etmeye çalışıyordu.' ifadelerini kullandı.

Olayın ardından havayolu şirketinden de açıklama geldi: ""Delta teknisyenleri uçaktaki basınç sorununu başarıyla çözdüler."

Olayın ardından havayolu şirketinden de açıklama geldi: ""Delta teknisyenleri uçaktaki basınç sorununu başarıyla çözdüler."

KSLTV'ye yapılan açıklamada sorunun kısa sürede çözüldüğünü, 16 Eylül itibarıyla uçağın yeninden hizmete girdiğini duyuran yetkililer yaptıkları açıklamada, '15 Eylül'de 1203 numaralı uçuşta yaşadıkları deneyim için müşterilerimizden içtenlikle özür dileriz. Uçuş ekibi, SLC'ye dönmek için prosedürleri takip etti ve yerdeki ekiplerimiz müşterilerimize acil ihtiyaçları konusunda destek oldu.' ifadelerine yer verdiler.

Federal Havacılık İdaresi (FAA) ise kabin basıncı nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kalınan olaya dair araştırmalarını sürdürüyor.

Federal Havacılık İdaresi (FAA) ise kabin basıncı nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kalınan olaya dair araştırmalarını sürdürüyor.

Basınç sorunu nedeniyle bazı yolcuların kulak zarlarının yırtıldığı da açıklamalar arasında.

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