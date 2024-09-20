Yolcuların Kulak ve Burunlarından Kan Geldi! Artan Kabin Basıncı Acil İnişe Neden Oldu!

Caryn Allen, yolcuların bir sorun olduğunu kısa zamanda fark ettiklerini söyledi. O anlarda en yakınında olan kocasının ve diğer yolcuların durumunu da ele aldı. 'Kocama baktım, iki eliyle kulaklarını kapatmıştı ve öne doğru eğilmişti.' diyen Allen, 'Koridorun diğer tarafında arkamda bir sıra kadar baktım ve burnu açıkça çok kötü kanayan bir beyefendi vardı ve insanlar ona yardım etmeye çalışıyordu.' ifadelerini kullandı.