Sonsuza Dek Kurtuluyoruz: Ev Neden Tozlanır?

Evinizdeki her bir nefes, yattığınız yatak, hatta en sevdiğiniz koltuğunuz bile mikroskobik parçacıklar salar. Tozların büyük bir kısmı, bu minik kaçakların havada asılı kalmasıyla oluşur. Bunun önüne geçmenin en iyi yolu da sık sık temizlik!