Sonsuza Dek Kurtuluyoruz: Ev Neden Tozlanır?
Sonsuza Dek Kurtuluyoruz: Ev Neden Tozlanır?
Her birimizin baş belası ev tozu... Nedenlerini bilince kurtulmak daha kolay!
Bu içerikte tozlanmanın en büyük sebebini açığa çıkarıyoruz!
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1. Havada asılı kalan kaçak mikro tozlar!
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2. Tozun VIP girişi: Pencere ve kapılar!
3. Tozun en sevimli hali: Evcil hayvanlar!
4. Kapıdan giren gizli düşman!
5. Odalar arası toz transferi!
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