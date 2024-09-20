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Sonsuza Dek Kurtuluyoruz: Ev Neden Tozlanır?

etiket Sonsuza Dek Kurtuluyoruz: Ev Neden Tozlanır?

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
20.09.2024 - 12:31

Her birimizin baş belası ev tozu... Nedenlerini bilince kurtulmak daha kolay!

Bu içerikte tozlanmanın en büyük sebebini açığa çıkarıyoruz!

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1. Havada asılı kalan kaçak mikro tozlar!

Evinizdeki her bir nefes, yattığınız yatak, hatta en sevdiğiniz koltuğunuz bile mikroskobik parçacıklar salar. Tozların büyük bir kısmı, bu minik kaçakların havada asılı kalmasıyla oluşur. Bunun önüne geçmenin en iyi yolu da sık sık temizlik!

2. Tozun VIP girişi: Pencere ve kapılar!

Pencereleriniz ya da kapılarınız açık kaldığında, dışarıdaki tozlar VIP misafirler gibi evinize süzülür. Rüzgarın da bu misafirleri dağıtmakta üstüne yoktur. Yaz sıcağında pencereleri kapatmak pek mümkün olmasa da kışın bu mücadelede galip olan siz olacaksınız!

3. Tozun en sevimli hali: Evcil hayvanlar!

3. Tozun en sevimli hali: Evcil hayvanlar!

Kedinizin veya köpeğinizin üzerindeki tüyler ve deri döküntüleri, eve tatlı bir kaos getirir. Her pati izi, aslında minik bir toz serpintisi bırakır.

4. Kapıdan giren gizli düşman!

Dışarıdan eve taşıdığınız her ayakkabı, tozlu dünyadan bir parça getirir. Evdeki tozun bir kısmı, ayakkabılarınızın altından gelir. Bu nedenle ayakkabıları kapalı bir dolapta tutmak en mantıklısı gibi.. Siz ne dersiniz?

5. Odalar arası toz transferi!

Evin farklı odaları arasında dolaştığınızda, giysileriniz ve saçlarınız da tozu taşıyarak, bir nevi toz elçiliği yapar.

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6. Bilgi ve toz koleksiyonu kitaplar!

Eski dergiler, kitaplar ve kağıt yığınları, birer toz mıknatısıdır. Ne kadar nadir kullanılırlarsa, o kadar çok toz toplarlar.

7. Tozun uyku haznesi: Halılar!

Halılar, yumuşaklıklarıyla tozların düşleyip yerleşmekten hoşlandığı en güzel yerdir. Her adım, onlara tatlı bir dalga gibi gelir ve halının derinliklerinde toz kümeleri oluşur.

8. Ev eşyaları...

Mobilyalarınızın üzerindeki minik çatlaklar ve yarıklar, tozların üreme alanıdır. Tozlar burada kendilerini evlerinde hissederler.

9. Elektrikli aletler

Elektrikli aletler, çalışırken oluşturdukları statik elektrikle tozları adeta çeker. Televizyon ve bilgisayar ekranları, tozların favori iniş pistlerindendir.

10. Tozun kaynağı: İnsanlar

Evet, doğru duydunuz! İnsanlar da toz üretir. Her gün dökülen cilt hücreleri, evdeki tozların önemli bir bölümünü oluşturur. Buna temizlikten başka çözüm yok!

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