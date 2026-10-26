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Kadına Şiddetten Ceza Alan Ozan Güven'den "Herkes Çok Duyarlı" Çıkışı: Bayan Kelimesine Özgürlük İstedi!

Kadına Şiddetten Ceza Alan Ozan Güven'den "Herkes Çok Duyarlı" Çıkışı: Bayan Kelimesine Özgürlük İstedi!

Kadına Şiddet
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
26.10.2026 - 10:56
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Eski sevgilisine şiddet uyguladığı iddia edilen davada hapis cezası kesinleşen Ozan Güven, bu kez canlı yayında söyledikleriyle gündem oldu. TV100'de Mesut Yar ve Ozan Zeybek'in sunduğu İki Arada'ya konuk olan oyuncu, sosyal medyadaki duyarlılığı eleştirip 'bayan' kelimesinin neden rahatça kullanılamadığını sorguladı. 

Kaynak: TV100

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Ozan Güven, Bir İstanbul Masalı ve Muhteşem Yüzyıl'daki rolleriyle yıllarca ekranların sevilen yüzlerindendi.

Ozan Güven, Bir İstanbul Masalı ve Muhteşem Yüzyıl'daki rolleriyle yıllarca ekranların sevilen yüzlerindendi.

Bir İstanbul Masalı'nın kadrosunda yer alan, Muhteşem Yüzyıl'da Rüstem Paşa'ya hayat veren ve Fi dizisinde Can Manay karakteriyle merak uyandıran Ozan Güven, sinemada da Cem Yılmaz'ın Arif V 216'sında rol almıştı.

Oyuncunun kariyeri ise Haziran 2020'de, o dönem birlikte olduğu eski sevgilisi yüzündeki morlukları gösteren fotoğrafları paylaşıp Güven tarafından darp edildiğini açıklamasıyla derinden sarsıldı. Taraflar birbirinden şikâyetçi olunca dosya, İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yaklaşık beş yıl sürecek bir yargılamaya dönüştü.

Ozan Güven'e kasten yaralamadan verilen 2 yıl 3 aylık hapis cezası istinafta onanarak kesinleşti.

Ozan Güven'e kasten yaralamadan verilen 2 yıl 3 aylık hapis cezası istinafta onanarak kesinleşti.

Uzun süren yargılamanın sonunda mahkeme, Haziran 2025'te açıkladığı kararla Ozan Güven'i kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve hakaret suçlamalarından beraat ettirirken kasten yaralama suçundan 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı; aynı davada basit yaralamayla yargılanan eski sevgilisi ise beraat etti.

Tarafların itirazları üzerine dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, Ekim 2025'te yerel mahkemenin kararında hukuka aykırılık bulmayarak cezayı onadı. Beş yılın altındaki cezalarda Yargıtay yolu kapalı olduğu için karar böylece kesinleşti ve cezanın denetimli serbestlik dışında kalan 45 günlük kısmının açık cezaevinde çekileceği açıklandı.

Ozan Güven ise karardan sonra da suçlamaları kabul etmedi, eski sevgilisine 'bir fiske dahi vurmadığını' söyleyerek özür dilemeyeceğini dile getirdi. Mayıs 2026'da Mehmet Aslantuğ'la gittiği Kadıköy'deki bir mekandan 'Failler dışarı' sloganlarıyla çıkarılan oyuncu, davanın gölgesi hâlâ üzerindeyken katıldığı son televizyon programında bu kez kadınlara yönelik bir hitabı savundu.

Ozan Güven, İki Arada'da "Baylar, bayanlar diyemiyoruz" diyerek bayan kelimesine özgürlük istedi.

Ozan Güven, İki Arada'da "Baylar, bayanlar diyemiyoruz" diyerek bayan kelimesine özgürlük istedi.

Mesut Yar ve Ozan Zeybek'in sorularını yanıtlayan Ozan Güven, gündelik hayattaki kabalıktan söz ederken insanların sosyal medyada son derece duyarlı göründüğünü ama sokakta aynı inceliğin görülmediğini söyledi. Sözü 'bayan' kelimesine getiren oyuncu, 'baylar, bayanlar' hitabının yıllardır kullanıldığını hatırlatarak bu ifadenin kimseyi rahatsız etmediğini ve meselenin tamamen dille ilgili olduğunu savundu.

'Bayan' kelimesi, kadın örgütlerinin uzun süredir cinsiyetçi bulduğu ve yerine 'kadın' denmesini istediği bir ifade olarak tartışılıyor. Ozan Güven'in canlı yayında kurduğu cümleler ise videoya birebir bu sözlerle yansıdı:

'Herkes sosyal medyada, orada burada çok duyarlı ama sokakta neden hâlâ bu kadar kaba insan var, anlamıyorum. Gerçekten, 'Baylar, bayanlar.' diyemiyoruz. Neden? Yıllardır 'Baylar, bayanlar!' deniyor. 'Bayanlar' demek insanları rahatsız ediyor mu? Hayır. Bu, dille ilgili bir konu.'

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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