Kadına Şiddetten Ceza Alan Ozan Güven'den "Herkes Çok Duyarlı" Çıkışı: Bayan Kelimesine Özgürlük İstedi!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Eski sevgilisine şiddet uyguladığı iddia edilen davada hapis cezası kesinleşen Ozan Güven, bu kez canlı yayında söyledikleriyle gündem oldu. TV100'de Mesut Yar ve Ozan Zeybek'in sunduğu İki Arada'ya konuk olan oyuncu, sosyal medyadaki duyarlılığı eleştirip 'bayan' kelimesinin neden rahatça kullanılamadığını sorguladı.
Kaynak: TV100
Ozan Güven, Bir İstanbul Masalı ve Muhteşem Yüzyıl'daki rolleriyle yıllarca ekranların sevilen yüzlerindendi.
Ozan Güven'e kasten yaralamadan verilen 2 yıl 3 aylık hapis cezası istinafta onanarak kesinleşti.
Ozan Güven, İki Arada'da "Baylar, bayanlar diyemiyoruz" diyerek bayan kelimesine özgürlük istedi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın