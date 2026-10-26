Kadına Şiddetten Ceza Alan Ozan Güven'den "Herkes Çok Duyarlı" Çıkışı: Bayan Kelimesine Özgürlük İstedi!

Mesut Yar ve Ozan Zeybek'in sorularını yanıtlayan Ozan Güven, gündelik hayattaki kabalıktan söz ederken insanların sosyal medyada son derece duyarlı göründüğünü ama sokakta aynı inceliğin görülmediğini söyledi. Sözü 'bayan' kelimesine getiren oyuncu, 'baylar, bayanlar' hitabının yıllardır kullanıldığını hatırlatarak bu ifadenin kimseyi rahatsız etmediğini ve meselenin tamamen dille ilgili olduğunu savundu.

'Bayan' kelimesi, kadın örgütlerinin uzun süredir cinsiyetçi bulduğu ve yerine 'kadın' denmesini istediği bir ifade olarak tartışılıyor. Ozan Güven'in canlı yayında kurduğu cümleler ise videoya birebir bu sözlerle yansıdı:

'Herkes sosyal medyada, orada burada çok duyarlı ama sokakta neden hâlâ bu kadar kaba insan var, anlamıyorum. Gerçekten, 'Baylar, bayanlar.' diyemiyoruz. Neden? Yıllardır 'Baylar, bayanlar!' deniyor. 'Bayanlar' demek insanları rahatsız ediyor mu? Hayır. Bu, dille ilgili bir konu.'