iPhone Duo'yu Alan İlk Kullanıcılar Katlanabilir Ekranın Menteşe Hattından Çatladığını Bildirdi

Avustralya'daki kullanıcının yanı sıra Çin'den de kırık ekranlara ait görüntüler paylaşıldı. Çin'deki görüntülerin bir kısmı, cihazın ABD'den saatler önce satışa çıktığı bu ülkedeki demo ünitelere ait. Bu görüntülerin arka planı bilinmediği için bir kısmında kullanıcı hasarının etkili olmuş olabileceği belirtiliyor. ABD ve Kanada'dan da benzer fotoğrafların paylaşıldığı aktarıldı. Cihazları erken inceleyen bazı yorumcular ise yaptıkları katlama testlerinde ekranda bir sorunla karşılaşmadı.