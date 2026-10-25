iPhone Duo'yu Alan İlk Kullanıcılar Katlanabilir Ekranın Menteşe Hattından Çatladığını Bildirdi
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Apple'ın ilk katlanabilir telefonu iPhone Duo, 23 Ekim 2026'da satışa çıktı. Cihazı alan ilk kullanıcılar, sosyal medyada ve forumlarda paylaştıkları görüntülerde iç ekranın menteşe hattı boyunca çatladığını ve ekranda parlak piksel çizgileri oluştuğunu gösterdi. Bazı kullanıcılar sorunun 20'den az açma kapama sonrasında ortaya çıktığını bildirdi.
Kullanıcılar 20 kez açıp kapamadan bu sorunun başladığını dile getirdi.
Ekranlar menteşe hattından çatlıyor.
Sorun 20 açılıştan önce başladı.
Farklı ülkelerden benzer görüntüler paylaşıldı.
Apple bazı cihazları değiştiriyor.
Üretim hatası ihtimali konuşuluyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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