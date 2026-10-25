article/comments
article/share
Haberler
Teknoloji
Donanım & Yazılım
iPhone Duo'yu Alan İlk Kullanıcılar Katlanabilir Ekranın Menteşe Hattından Çatladığını Bildirdi

iPhone Duo'yu Alan İlk Kullanıcılar Katlanabilir Ekranın Menteşe Hattından Çatladığını Bildirdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
25.10.2026 - 21:24
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Apple'ın ilk katlanabilir telefonu iPhone Duo, 23 Ekim 2026'da satışa çıktı. Cihazı alan ilk kullanıcılar, sosyal medyada ve forumlarda paylaştıkları görüntülerde iç ekranın menteşe hattı boyunca çatladığını ve ekranda parlak piksel çizgileri oluştuğunu gösterdi. Bazı kullanıcılar sorunun 20'den az açma kapama sonrasında ortaya çıktığını bildirdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kullanıcılar 20 kez açıp kapamadan bu sorunun başladığını dile getirdi.

Ekranlar menteşe hattından çatlıyor.

Ekranlar menteşe hattından çatlıyor.

Apple'ın 23 Ekim 2026'da satışa sunduğu iPhone Duo, ilk günlerinde ekran şikâyetleriyle gündeme geldi. Cihazı alan ilk kullanıcılar, iç ekranın menteşe hattı boyunca çatladığını bildirdi. Paylaşılan görüntülere göre hasar neredeyse tüm cihazlarda aynı noktada ortaya çıkıyor. Çatlağın oluştuğu orta eksende siyah mürekkep dağılmasını andıran ölü piksel kümeleri görülürken, ekranın genellikle sağ tarafına doğru uzanan parlak bir piksel çizgisi beliriyor.

Sorun 20 açılıştan önce başladı.

Sorun 20 açılıştan önce başladı.

Avustralyalı bir kullanıcı, cihazın satın alınmasından yaklaşık altı saat sonra ve 20'den az açma kapama işleminin ardından ekranın çatladığını bildirdi. Kullanıcı, iç menteşeye yakın bölgede ekranın altında bir şey hissettiğini, ardından bir çatlama sesi duyduğunu ve ekranın menteşe hattı boyunca kırıldığını belirtti. Cihazın iç ekranında ya da dış menteşesinde bu olaydan önce görünür bir iz yoktu.

Farklı ülkelerden benzer görüntüler paylaşıldı.

Farklı ülkelerden benzer görüntüler paylaşıldı.

Avustralya'daki kullanıcının yanı sıra Çin'den de kırık ekranlara ait görüntüler paylaşıldı. Çin'deki görüntülerin bir kısmı, cihazın ABD'den saatler önce satışa çıktığı bu ülkedeki demo ünitelere ait. Bu görüntülerin arka planı bilinmediği için bir kısmında kullanıcı hasarının etkili olmuş olabileceği belirtiliyor. ABD ve Kanada'dan da benzer fotoğrafların paylaşıldığı aktarıldı. Cihazları erken inceleyen bazı yorumcular ise yaptıkları katlama testlerinde ekranda bir sorunla karşılaşmadı.

Apple bazı cihazları değiştiriyor.

Apple bazı cihazları değiştiriyor.

Avustralyalı kullanıcı cihazı Apple Store'a götürdüğünde telefon hemen yenisiyle değiştirildi. Apple mağazalarının dışarıdan darbe izi bulunmayan ve ekranı çatlayan bazı iPhone Duo modellerini ücretsiz olarak değiştirdiği aktarılıyor. Hasarlı cihazların arızanın nedenini bulmak için Apple'ın Kaliforniya'daki mühendislik ekiplerine gönderileceği belirtiliyor. Menteşe kaynaklı arızaların normal kullanımda bir yıllık garanti kapsamında olması bekleniyor, satış gününde cihazı alanlar ise iki hafta içinde iade hakkına sahip. Cihazın ilk stokları kısa sürede tükendi ve bazı teslimat tarihleri gelecek yıla kaldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Üretim hatası ihtimali konuşuluyor.

Üretim hatası ihtimali konuşuluyor.

Farklı ülkelerdeki cihazlarda aynı noktada ve aynı parlak çizgi belirtisiyle tekrarlayan arızalar, sorunun kullanıcı hatasından çok menteşe mekanizması ya da esnek ekran panelinden kaynaklanan bir üretim hatası olabileceği ihtimalini güçlendiriyor. Uzmanlar, arıza raporlarının kapsamının büyümesi halinde Apple'ın iPhone Duo için resmi bir geri çağırma programı başlatmak zorunda kalabileceğine dikkat çekiyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın