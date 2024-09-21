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Bir Öğrenci Azerbaycan'da Bir Üniversite Laboratuvarındaki Embriyoları Paylaştı

Bir Öğrenci Azerbaycan'da Bir Üniversite Laboratuvarındaki Embriyoları Paylaştı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
21.09.2024 - 16:42

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Tıp eğitimi almak, bireye tamamen yeni ve farklı bir evrenin kapılarını sonuna kadar aralıyor. Bu eşsiz deneyim, hayatın her alanında derin bir anlayış ve bilgi birikimi sağlayarak, kişinin bakış açısını genişletiyor ve dünyayı daha geniş bir perspektiften görmesini sağlıyor.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@dremilvlv/vid...
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Azerbaycan Tıp Üniversitesi'nde eğitim gören bir öğrenci, okulundaki Patoloji Anatomi Laboratuvarı'nı paylaştı.

Azerbaycan Tıp Üniversitesi'nde eğitim gören bir öğrenci, okulundaki Patoloji Anatomi Laboratuvarı'nı paylaştı.

Çeşitli anomalilere sahip fetüslerin görüntüsünü paylaştığı video izleyenleri hem ürküttü hem de merak uyandırdı.

Çeşitli anomalilere sahip fetüslerin görüntüsünü paylaştığı video izleyenleri hem ürküttü hem de merak uyandırdı.

İşte o laboratuvar;

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