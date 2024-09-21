Bir Öğrenci Azerbaycan'da Bir Üniversite Laboratuvarındaki Embriyoları Paylaştı

Tıp eğitimi almak, bireye tamamen yeni ve farklı bir evrenin kapılarını sonuna kadar aralıyor. Bu eşsiz deneyim, hayatın her alanında derin bir anlayış ve bilgi birikimi sağlayarak, kişinin bakış açısını genişletiyor ve dünyayı daha geniş bir perspektiften görmesini sağlıyor.