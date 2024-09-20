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Veterinerlere Zor Anlar Yaşatan Kedilerin Aynı Anda Hem Sevimli Hem Ürkütücü Oldukları Anlar

Veterinerlere Zor Anlar Yaşatan Kedilerin Aynı Anda Hem Sevimli Hem Ürkütücü Oldukları Anlar

Penny
Penny - Onedio Üyesi
20.09.2024 - 23:58

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Kediler, gezegenimizin en benzersiz canlıları. Kendilerine özgü karakteristik özellikleri ve bağımsız ruhlarıyla, varlıkları hayatımızın her noktasına renk katıyor. Onların bu eşsizliği, hayatımızın monotonluğunu kırıp, günlük yaşantımıza neşe ve canlılık getiriyor. Bu sevimli canlılar bazen kendilerinden beklenmeyecek kadar agresif de olabiliyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C-nQZT...
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Veteriner kontrollerini bir savaşa çeviren kedilerin o anları sosyal medyada viral oldu.

Veteriner kontrollerini bir savaşa çeviren kedilerin o anları sosyal medyada viral oldu.

Veteriner hekimlere zor anlar yaşatan kedilerin gergin o anları izleyenleri gülümsetti.

Veteriner hekimlere zor anlar yaşatan kedilerin gergin o anları izleyenleri gülümsetti.

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