Nasreddin Hoca Fıkrası Gibi: Bir Kadın Kendi Yetiştirdiği Tavşanın Tüyünden Kendisine Kazak Ördü

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C9gQVI...
Angora tavşanları, adını Türkiye'nin başkenti Ankara'dan alan ve özellikle tüylerinin kalitesi ile tanınan bir tavşan türüdür. Bu türün tüyleri, hem yumuşaklığı hem de kalitesi nedeniyle dünya çapında büyük bir üne sahiptir. Angora tavşanlarının tüyleri, genellikle yüksek kaliteli kıyafetler ve aksesuarlar yapmak için kullanılır. Bu türün tüyleri, onları diğer tavşan türlerinden ayıran en önemli özelliktir. Angora tavşanlarının tüyleri, onlara sadece güzellik katmakla kalmaz, aynı zamanda bu türün yaşam kalitesini ve sağlığını da doğrudan etkiler.
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Bir kadın kendi yetiştirdiği Angora tavşanının tüyünden önce ip yaptı, ardından o iple kendisine bir kazak ördü.
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Yalnızca dökülen tüyleri kullandığını belirten kadın tam 1 senede tamamladığı kazağı satışa sundu.
İşte o video;
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