Şimşir Tarak? Bir Kadın "Türk Kadınlarının Güzellik Sırlarını Buldum" Diyerek Bazı Ürünler Paylaştı

Kaynak: https://www.tiktok.com/@melodyyaslan/...
Hemen hemen her birimizin büyüklerimizden duyduğu bir güzellik sırrı vardır. Genel olarak doğal ürünler ve yöntemler içeren bu sırlar, giderek büyüyen ve büyük bir manüplasyon gücü olan kozmetik sektörü karşısında gücünü asla kaybetmiyor. Eninde sonunda hepimiz o doğal yöntemlere dönmeye çalışıyoruz.
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Türk kadınlarının bakkala giderken bile güzel göründüklerini söyleyen bir TikTok kullanıcısı, 10.000 yıllık güzellik sırlarını paylaştı.
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Saf gül suyundan ahşap tarağa kadar her birimizin evinde bulunan ürünleri tanıtan kadın, pek çok kişiye ilham verdi.
İşte o video;
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