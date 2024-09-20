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Şimşir Tarak? Bir Kadın "Türk Kadınlarının Güzellik Sırlarını Buldum" Diyerek Bazı Ürünler Paylaştı

Şimşir Tarak? Bir Kadın "Türk Kadınlarının Güzellik Sırlarını Buldum" Diyerek Bazı Ürünler Paylaştı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
20.09.2024 - 16:39

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Hemen hemen her birimizin büyüklerimizden duyduğu bir güzellik sırrı vardır. Genel olarak doğal ürünler ve yöntemler içeren bu sırlar, giderek büyüyen ve büyük bir manüplasyon gücü olan kozmetik sektörü karşısında gücünü asla kaybetmiyor. Eninde sonunda hepimiz o doğal yöntemlere dönmeye çalışıyoruz.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@melodyyaslan/...
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Türk kadınlarının bakkala giderken bile güzel göründüklerini söyleyen bir TikTok kullanıcısı, 10.000 yıllık güzellik sırlarını paylaştı.

Türk kadınlarının bakkala giderken bile güzel göründüklerini söyleyen bir TikTok kullanıcısı, 10.000 yıllık güzellik sırlarını paylaştı.

Saf gül suyundan ahşap tarağa kadar her birimizin evinde bulunan ürünleri tanıtan kadın, pek çok kişiye ilham verdi.

Saf gül suyundan ahşap tarağa kadar her birimizin evinde bulunan ürünleri tanıtan kadın, pek çok kişiye ilham verdi.

İşte o video;

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