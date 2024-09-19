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Günün En Tatlı Olayı: Eve Gelen Bebek Evin Köpeği Rıfkı’dan Korkunca Baba Rıfkı’nın İçini Ferahlatmaya Çalıştı

Günün En Tatlı Olayı: Eve Gelen Bebek Evin Köpeği Rıfkı’dan Korkunca Baba Rıfkı’nın İçini Ferahlatmaya Çalıştı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
19.09.2024 - 13:50

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Ebeveynler evcil hayvan istemese de daha sonra onunla çok özel bir bağ kuruyor. Öyle ki artık onların birer hayvan olduğunu unutup evin bebeğiymiş gibi davranmaya başlıyorlar ve hatta kendi çocuklarından çok daha kıymetli olabiliyorlar.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DAAu8LLtapa/
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Bir eve gelen misafir, evin köpeği Rıfkı'dan korkunca baba köpeğin üzüldüğünü düşünerek onu teselli etmeye çalıştı.

Bir eve gelen misafir, evin köpeği Rıfkı'dan korkunca baba köpeğin üzüldüğünü düşünerek onu teselli etmeye çalıştı.

“Başka bir köpek onu tırmalamış, ondan korkuyor. Sana alışsın akşama doğru oynar. Senlik bir şey yok.” diyerek köpeği ikna etmeye çalışan adamın o anları kalpleri ısıttı

“Başka bir köpek onu tırmalamış, ondan korkuyor. Sana alışsın akşama doğru oynar. Senlik bir şey yok.” diyerek köpeği ikna etmeye çalışan adamın o anları kalpleri ısıttı

İşte o anlar;

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