10 Maddede Sonbahar Temizliği Nasıl Yapılır?
10 Maddede Sonbahar Temizliği Nasıl Yapılır?
Sonbahar kışa adım atmadan bir öncesi. Tabii bu yüzden bir bahar temizliği gerekiyor. Peki sonbahar temizliği nasıl yapılır bakalım mı?
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1. Bahar temizliklerinin olmazsa olmazı elbette camlar.
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2. Camları temizledikten sonra temiz cama pis perde asmak olmaz!
3. Yerde halı ya da kilim varsa bunları da yıkamak gerek.
4. Kış gelmeden yapmanız gereken mobilyalarınızı da temizlemek.
5. Bahar temizliği demek dolapların düzene girmesi demek!
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