10 Maddede Sonbahar Temizliği Nasıl Yapılır?

Kışa hazırlanılan sonbahar temizliğinde yazlıklar da kaldırılıyor elbette. O yüzden bu temizliğin en önemli adımlarından biri de dolapların temizliği. Yani tüm kıyafetler ayırılacak, giymedikleriniz verilecek ve yaza uygun olanlar kaldırılacak. Elbette bunların yerine de sonbahar ve kış kıyafetlerini çıkarmak gerekiyor. Bu temizliğin en uzun süren kısmı diyebiliriz.