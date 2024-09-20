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10 Maddede Sonbahar Temizliği Nasıl Yapılır?

etiket 10 Maddede Sonbahar Temizliği Nasıl Yapılır?

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
20.09.2024 - 14:01

Sonbahar kışa adım atmadan bir öncesi. Tabii bu yüzden bir bahar temizliği gerekiyor. Peki sonbahar temizliği nasıl yapılır bakalım mı?

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1. Bahar temizliklerinin olmazsa olmazı elbette camlar.

Bahar temizliğine mutlaka camları dahil etmek gerek. Hatta bu sonbahar temizliği yaparken ilk adımınız olmalı. Camlarınız temizse zaten eviniz temiz demektir. Yazın camlarda biriken tozlar ve kirleri kışa girmeden güzelce bir silmek gerekiyor. Camları silerken cam bezi ve cama özel bir deterjan yeterli olacaktır.

2. Camları temizledikten sonra temiz cama pis perde asmak olmaz!

Camları temizlerken aynı zamanda perdelerinizi yıkamaya atabilirsiniz. Bu sayede siz camlarla uğraşırken perdeleriniz mis gibi olur. Yaz boyunca açık camlar yüzünden perdeler çok kirleniyor. Dışarının bütün kirini toplayan perdeleri yıkayarak evinizin kış için hazır olmasını sağlayabilirsiniz.

3. Yerde halı ya da kilim varsa bunları da yıkamak gerek.

Kışa hazırlanmak için halılarınızı da tertemiz yapmalısınız. Evin tüm kirinin biriktiği halıları sadece süpürüp geçmek yeterli olmaz. Bu zamanlarda halılarınızın daha detaylı bir temizliğe ihtiyacı var. Bunun için ister profesyonel bir yere gönderebilirsiniz isterseniz halı yıkama makineleriyle evde kendiniz yıkayabilirsiniz.

4. Kış gelmeden yapmanız gereken mobilyalarınızı da temizlemek.

Mobilyalar özellikle yaz sonrası iyice pisleniyor. Dolayısıyla sonbahar temizliğinde güzel bir temizliğe ihtiyaç duyuyorlar. Mobilyalarınızı uzun süredir yıkamıyorsanız bu temizlikte yıkayabilirsiniz, ama daha yakın bir zamanda yıkadıysanız silmek de yeterli olabilir.

5. Bahar temizliği demek dolapların düzene girmesi demek!

Kışa hazırlanılan sonbahar temizliğinde yazlıklar da kaldırılıyor elbette. O yüzden bu temizliğin en önemli adımlarından biri de dolapların temizliği. Yani tüm kıyafetler ayırılacak, giymedikleriniz verilecek ve yaza uygun olanlar kaldırılacak. Elbette bunların yerine de sonbahar ve kış kıyafetlerini çıkarmak gerekiyor. Bu temizliğin en uzun süren kısmı diyebiliriz.

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6. Sonbahar temizliğinde mutfağı da unutmamak lazım.

Mutfağın temizliği bahardan bahara yapılmaz elbette ama sonbahar temizliğinde büyük bir mutfak temizliği yapmak şart. Bu mutfak temizliği sadece tezgahı silmekle bitmiyor tabii, baştan aşağı tüm dolapların indirildiği, buzdolaplarının temizlendiği ve erzakların düzenlendiği büyük bir temizlikten bahsediyoruz. Böyle bir temizlikte ihtiyacınız olmayan birçok şeyden de kurtulmanız mümkün.

7. Mutfak temizliğinde bahsettik ama buzdolabı temizliğine ayrı bir başlık açmak şart.

Buzdolabını ve varsa dondurucunuzu bu temizlikte güzelce temizlemeniz gerekiyor. Uzun süre temizlenmediğinde yiyeceklerin kokusunun sindiği buzdolabını temizlemek için sonbahar temizliğinden daha uygun bir zaman yok. Buzdolabınızı ya da dondurucunuzu temizlemek için önce içini tamamen boşaltmalısınız. Ardından her bölümü ayrı ayrı temizleyip tekrar yerleştirebilirsiniz.

8. Sonbahar temizliği banyo ve tuvalet temizliği olmadan olmaz herhalde.

Düzenli temizleseniz de büyük sonbahar temizliğinde banyo ve tuvaletleri atlamak olmaz. En sık pislenen yerlerden banyo ve tuvaletleri zaten temizliyorsunuz eminiz ama büyük temizlikte bu temizliğin biraz ötesine geçeceksiniz. Yani yerdeki fayans aralarından duşakabinin en ince detaylarına kadar her yeri bu temizlikte temizlemeniz gerek.

9. Sonbahar temizliğinde dış mekanları unutmamalısınız.

İç mekanları temizlediniz ama iş burada bitmiyor. Evinizin varsa bahçesini, balkonlarını da bu temizliğe dahil etmelisiniz. Bahçenizi ya da balkonuzu önce toparlayıp gereksiz eşyalardan arındırabilirsiniz. Daha sonra ise güzelce temizleyerek buraları da kışa hazır hale getirebilirsiniz. Kış için özel mobilya örtüleriniz varsa temizlikten sonra bunları örtmeniz gerek.

10. Bunların hepsine ek olarak temizlik boyunca evinizi havalandırmanız da gerekiyor.

Evinizi temizlerken camları açarak temizliğe yardımcı olmalısınız. Evinizi havalandırarak kir ve tozun dışarı çıkmasını sağlayabilirsiniz. Temiz hava sayesinde içerinin havası değişecek ve eviniz mis gibi olacaktır. Camları açmak ayrıca evi nemlendirmenize de yardımcı oluyor.

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