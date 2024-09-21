MasterChef'te Mehmet Şef'e Abi Diyen Yarışmacı Ortalığı Karıştırdı!

MasterChef Türkiye'de yarışmacılar bazen kafaları karışıp şeflere yanlış hitaplarda bulunabiliyor. Geçtiğimiz sezonlarda Somer Şef'e 'Hayatım' denildiği gibi bu sezon da Mehmet Şef'e 'Abi' denildi. Peki hangi yarışmacı abi dedi?