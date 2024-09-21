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MasterChef'te Mehmet Şef'e Abi Diyen Yarışmacı Ortalığı Karıştırdı!

MasterChef'te Mehmet Şef'e Abi Diyen Yarışmacı Ortalığı Karıştırdı!

MasterChef Türkiye
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
21.09.2024 - 16:36 Son Güncelleme: 21.09.2024 - 17:32

MasterChef Türkiye'de yarışmacılar bazen kafaları karışıp şeflere yanlış hitaplarda bulunabiliyor. Geçtiğimiz sezonlarda Somer Şef'e 'Hayatım' denildiği gibi bu sezon da Mehmet Şef'e 'Abi' denildi. Peki hangi yarışmacı abi dedi?

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7. sezonuyla ekranlara gelen MasterChef'te her gün dokunulmazlık alma gerginliğinde olan yarışmacılar bazen saçmalayabiliyor.

7. sezonuyla ekranlara gelen MasterChef'te her gün dokunulmazlık alma gerginliğinde olan yarışmacılar bazen saçmalayabiliyor.

Eski sezonlarda yemeğini anlatan Ekin'in Somer Şef'e 'Hayatım' demesi o dönem gündem olurken 7. sezonda da benzer bir olay yaşandı.

Eski sezonlarda yemeğini anlatan Ekin'in Somer Şef'e 'Hayatım' demesi o dönem gündem olurken 7. sezonda da benzer bir olay yaşandı.

Yemeğini yaparken dalıp giden Eda, yanına gelen Mehmet Şef'e 'Abi' derken o anlar sonrası yarışmacı durumu zar zor toparladı.

Yemeğini yaparken dalıp giden Eda, yanına gelen Mehmet Şef'e 'Abi' derken o anlar sonrası yarışmacı durumu zar zor toparladı.

İşte o anlar:

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