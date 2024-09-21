MasterChef'te Mehmet Şef'e Abi Diyen Yarışmacı Ortalığı Karıştırdı!
MasterChef'te Mehmet Şef'e Abi Diyen Yarışmacı Ortalığı Karıştırdı!
MasterChef Türkiye'de yarışmacılar bazen kafaları karışıp şeflere yanlış hitaplarda bulunabiliyor. Geçtiğimiz sezonlarda Somer Şef'e 'Hayatım' denildiği gibi bu sezon da Mehmet Şef'e 'Abi' denildi. Peki hangi yarışmacı abi dedi?
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7. sezonuyla ekranlara gelen MasterChef'te her gün dokunulmazlık alma gerginliğinde olan yarışmacılar bazen saçmalayabiliyor.
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Eski sezonlarda yemeğini anlatan Ekin'in Somer Şef'e 'Hayatım' demesi o dönem gündem olurken 7. sezonda da benzer bir olay yaşandı.
Yemeğini yaparken dalıp giden Eda, yanına gelen Mehmet Şef'e 'Abi' derken o anlar sonrası yarışmacı durumu zar zor toparladı.
İşte o anlar:
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