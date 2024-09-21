Dünyaca Ünlü Şarkıcı Katy Perry Hayranlarına Konser Öncesinde Elleriyle Pizza Dağıttı!

Pop müziğin global çaptaki imza isimlerinden Katy Perry, yaptığı tatlı jestle konser gecesine damga vurdu. Ünlü şarkıcı, konserine başlamadan önce hayranlarına kendi elleriyle pizza dağıttı. Sevenlerinin mutluluktan dört köşe olduğu o anlar sosyal medyada gündem oldu.