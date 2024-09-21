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Dünyaca Ünlü Şarkıcı Katy Perry Hayranlarına Konser Öncesinde Elleriyle Pizza Dağıttı!

Dünyaca Ünlü Şarkıcı Katy Perry Hayranlarına Konser Öncesinde Elleriyle Pizza Dağıttı!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
21.09.2024 - 16:32

Pop müziğin global çaptaki imza isimlerinden Katy Perry, yaptığı tatlı jestle konser gecesine damga vurdu. Ünlü şarkıcı, konserine başlamadan önce hayranlarına kendi elleriyle pizza dağıttı. Sevenlerinin mutluluktan dört köşe olduğu o anlar sosyal medyada gündem oldu.

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Dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry'nin ismini mutlaka bir yerlerde duymuşsunuzdur. Kendisi 2000'li yıllarda çıkarttığı iki hit parçası "I Kissed a Girl" ve "Hot N Cold" ile geniş kitlelere kendi sevdirmeyi başarmış ardından da yeni parçalarıyla müzik listelerinde hep en üst sıralara oynamıştı.

Dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry'nin ismini mutlaka bir yerlerde duymuşsunuzdur. Kendisi 2000'li yıllarda çıkarttığı iki hit parçası "I Kissed a Girl" ve "Hot N Cold" ile geniş kitlelere kendi sevdirmeyi başarmış ardından da yeni parçalarıyla müzik listelerinde hep en üst sıralara oynamıştı.

Geçmişte epey çalkantılı bir aşk hayatı olsa da güzel şarkıcı, şimdilerde Orlando Bloom ile 2019 yılından beri dolu dizgin bir aşk yaşıyor.

Geçmişte epey çalkantılı bir aşk hayatı olsa da güzel şarkıcı, şimdilerde Orlando Bloom ile 2019 yılından beri dolu dizgin bir aşk yaşıyor.

Çiftin birlikteliklerinden Daisy Dove Bloom isminde bir de kızları var.

Güler yüzü ve güçlü imajıyla tanıdığımız ikonik şarkıcı, geçtiğimiz gün gerçekleşen konserinde yeniden jest dolu bir harekete imza atarak hayranlarının gönlünü çalmayı başardı.

Güler yüzü ve güçlü imajıyla tanıdığımız ikonik şarkıcı, geçtiğimiz gün gerçekleşen konserinde yeniden jest dolu bir harekete imza atarak hayranlarının gönlünü çalmayı başardı.

Katy Perry, konseri başlamadan hemen önce alana girmek için bekleyen dinleyenlerine elleriyle pizza dağıttı. O anlarda hayranlarının yaşadığı mutluluk çevredeki kameralara yansıdı.

Katy Perry, konseri başlamadan hemen önce alana girmek için bekleyen dinleyenlerine elleriyle pizza dağıttı. O anlarda hayranlarının yaşadığı mutluluk çevredeki kameralara yansıdı.

Ünlü ismin yaptığı tatlı jesti merak edenleri şöyle alalım👇

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