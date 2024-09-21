Ünlü Yönetmen Yine Bildiğimiz Gibi: Zeki Demirkubuz, Kendisine Oscar Adayı 'Hayat' Filmi Sorulunca Sinirlendi!
Ünlü Yönetmen Yine Bildiğimiz Gibi: Zeki Demirkubuz, Kendisine Oscar Adayı 'Hayat' Filmi Sorulunca Sinirlendi!
Magazin Burada'nın haberine göre, şimdilerde Hayat isimli filminin Oscar'a aday gösterilmesiyle gündeme gelen ünlü yönetmen Zeki Demirkubuz, dışarıda kendisini yakalayan muhabirlere fena sinirlendi. Demirkubuz, Hayat filmi hakkında konuşmak istemeyince oradan uzaklaştı.
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Kader ve Masumiyet gibi başarılı filmleri ve kendine has duruşuyla tanıdığımız ünlü yönetmen Zeki Demirkubuz'u mutlaka bir yerlerden duymuşsunuzdur.
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Kendisinin adını şimdilerde daha sık anıyoruz çünkü başarılı yönetmenin 'Hayat' isimli filmi Oscar'a aday gösterildi. Filmin başrolünü ise Miray Daner üstlenmişti.
Geçtiğimiz akşam Magazin Burada muhabirleri tarafından görüntülenen Demirkubuz'a Oscar'a aday olan ''Hayat'' filmi soruldu. Bu sorunun üzerine ünlü yönetmen aniden sinirlenerek, ''Ne yapıyorsun sen ya?'' diyerek kendisini görüntüleyen muhabirlere çıkıştı.
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