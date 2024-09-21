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Sosyal Medya Alev Aldı: Bir Çekim İçin Bir Araya Gelen Güney Koreli Polislerin Videosuna Beğeni Yağdı

Sosyal Medya Alev Aldı: Bir Çekim İçin Bir Araya Gelen Güney Koreli Polislerin Videosuna Beğeni Yağdı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
21.09.2024 - 16:38

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Polislik dünyanın her yerinde büyük güç ve dayanıklılık gerektiren bir meslek. Bu yüzden polislerin zinde olması çok önemli. Bu, onların toplum huzurunu sağlama ve adaleti tesis etme görevlerini en etkili şekilde yerine getirebilmeleri için elzem.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C_e5-T...
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Bir fotoğraf çekimi için bir araya gelen Güney Koreli polislerin görüntüleri sosyal medyada viral oldu.

Bir fotoğraf çekimi için bir araya gelen Güney Koreli polislerin görüntüleri sosyal medyada viral oldu.

Polisler, geliri çocuklar yararına bağışlanacak bir takvim için kamera karşısına geçti.

Profesyonel sporcular ın vücuduna sahip olan polislerin o videosuna beğeni yağdı.

Profesyonel sporcular ın vücuduna sahip olan polislerin o videosuna beğeni yağdı.

İşte o video;

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