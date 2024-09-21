Sosyal Medya Alev Aldı: Bir Çekim İçin Bir Araya Gelen Güney Koreli Polislerin Videosuna Beğeni Yağdı

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C_e5-T...
Polislik dünyanın her yerinde büyük güç ve dayanıklılık gerektiren bir meslek. Bu yüzden polislerin zinde olması çok önemli. Bu, onların toplum huzurunu sağlama ve adaleti tesis etme görevlerini en etkili şekilde yerine getirebilmeleri için elzem.
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Bir fotoğraf çekimi için bir araya gelen Güney Koreli polislerin görüntüleri sosyal medyada viral oldu.
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Profesyonel sporcular ın vücuduna sahip olan polislerin o videosuna beğeni yağdı.
İşte o video;
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