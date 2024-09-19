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Teknolojinin Tüm Nimetlerinden Faydalanan Koreliler'in 2050 Yılında Yaşadığını Gösteren Uygulamaları

Teknolojinin Tüm Nimetlerinden Faydalanan Koreliler'in 2050 Yılında Yaşadığını Gösteren Uygulamaları

Penny
Penny - Onedio Üyesi
19.09.2024 - 15:28

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Günümüzde teknoloji akılalmaz bir hızla ilerliyor. Her gün, günlük yaşamımızı kökten değiştirecek ya da sıradan işlerimizi kolaylaştıracak yeni bir ürünle karşılaşıyoruz. Fakat dünyanın dört bir yanında herkes, bu teknolojik imkanlardan eşit ölçüde faydalanamıyor elbette. Bu alanda öne çıkan ülkelerden biri Güney Kore.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C-pyH9...
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Bir sosyal medya kullanıcısı, Güney Kore'de günlük hayatta kullanılan yaratıcı ve teknolojik ürünleri görüntüledi.

Bir sosyal medya kullanıcısı, Güney Kore'de günlük hayatta kullanılan yaratıcı ve teknolojik ürünleri görüntüledi.

Bir çoğu basit ama oldukça gerekli bu ürünler ve uygulamalara "Kore 2050 yılında yaşıyor." yorumları yapıldı.

Bir çoğu basit ama oldukça gerekli bu ürünler ve uygulamalara "Kore 2050 yılında yaşıyor." yorumları yapıldı.

İşte o video;

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