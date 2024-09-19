Teknolojinin Tüm Nimetlerinden Faydalanan Koreliler'in 2050 Yılında Yaşadığını Gösteren Uygulamaları

Günümüzde teknoloji akılalmaz bir hızla ilerliyor. Her gün, günlük yaşamımızı kökten değiştirecek ya da sıradan işlerimizi kolaylaştıracak yeni bir ürünle karşılaşıyoruz. Fakat dünyanın dört bir yanında herkes, bu teknolojik imkanlardan eşit ölçüde faydalanamıyor elbette. Bu alanda öne çıkan ülkelerden biri Güney Kore.