Titizlik Seviyene Göre Maddi Durumunu Tahmin Ediyoruz!
Titizlik Seviyene Göre Maddi Durumunu Tahmin Ediyoruz!
Ne kadar titiz olduğuna göre maddi durumunu tahmin etmemizi ister misin? Titizlik seviyene göre maddi durumunu merak ediyorsan haydi teste!
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1. Hafta sonları temizlik yapar mısın?
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2. Sabahları yataktan nasıl çıktığını soralım mı?
3. Çok yorgunsun ama dağ gibi bulaşık birikmiş, ne yaparsın?
4. Peki çamaşır yıkama sıklığın ne?
5. Şu an gardırobunu açsak içi nasıldır?
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