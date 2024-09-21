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Titizlik Seviyene Göre Maddi Durumunu Tahmin Ediyoruz!

etiket Titizlik Seviyene Göre Maddi Durumunu Tahmin Ediyoruz!

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
21.09.2024 - 11:01

Ne kadar titiz olduğuna göre maddi durumunu tahmin etmemizi ister misin? Titizlik seviyene göre maddi durumunu merak ediyorsan haydi teste!

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1. Hafta sonları temizlik yapar mısın?

2. Sabahları yataktan nasıl çıktığını soralım mı?

3. Çok yorgunsun ama dağ gibi bulaşık birikmiş, ne yaparsın?

4. Peki çamaşır yıkama sıklığın ne?

5. Şu an gardırobunu açsak içi nasıldır?

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6. Yerde bir kırıntı ya da kir gördüğünde tepkin ne olur?

7. Ütü yapar mısın?

8. Son olarak temizlik malzemelerine harcadığın para, bütçenin ne kadarı?

Senin maddi durumun gayet iyi!

Senin için temizlik ve düzen her şeyin önünde yer alıyor. Hatta bu senin yaşam tarzın diyebiliriz. Evin her zaman pırıl pırıl, yani toz zerresi bile bulmak mümkün değil. Çat kapı şu an girsek evinin her yeri tertemizdir, dolapların içlerine kadar. Senin bu titizliğinin nedeni tabii ki kalitelili bir hayat isteğinden geliyor. Temiz ve düzenin hayatındaki önemi gelirinle oldukça bağlantılı. Senin üst gelir grubundan olman da bunun kanıtı aslında!

Sen kendi yağında kavruluyorsun!

Senin için temizlik oldukça önemli ama hayatının merkezinde de değil. Yani evet temiz olmayı seviyorsun ama bunun için hayatına ara vermiyorun. Evin senin için yeterli derecede temiz ve düzenli. Ama öyle bal dök yala da değil. Sen temizlik ve düzende tam bir dengedesin aynı maddi durumun gibi. Senin maddi durumun orta halli. Yani çok iyi durumda değilsin belki ama çok kötü de değilsin. Yani maddi durumun temizlik anlayışına çok uygun!

Senin maddi durumun biraz sıkışık!

Sen temizlik konusunda çok rahatsın. Yani evin temizmiş, pismiş hiç umrunda değil. Temizlik yapmak demek sana göre vakit kaybı. Yani tabii ki pislik içinde yaşamıyorsun ama hayatının önüne geçen bir temizlik anlayışın yok. Sen anı yaşamak üzerine bir hayat kurmuşsun ve keyif vermeyen şeylerle uğraşmak hiç hoşuna gitmiyor. Senin maddi durumunun biraz sıkışık, temizlikle yeterince ilgilenememene bu da neden oluyor.

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