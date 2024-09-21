Titizlik Seviyene Göre Maddi Durumunu Tahmin Ediyoruz!

Senin için temizlik oldukça önemli ama hayatının merkezinde de değil. Yani evet temiz olmayı seviyorsun ama bunun için hayatına ara vermiyorun. Evin senin için yeterli derecede temiz ve düzenli. Ama öyle bal dök yala da değil. Sen temizlik ve düzende tam bir dengedesin aynı maddi durumun gibi. Senin maddi durumun orta halli. Yani çok iyi durumda değilsin belki ama çok kötü de değilsin. Yani maddi durumun temizlik anlayışına çok uygun!