Bir Okuldan Fazlası: GEN Koleji ile 40 Yıllık Deneyimden Gelecek İnşası

01.02.2026 - 09:01

Eğitim dünyasında 40 yılı geride bırakan ve başarının genetiğini yeniden şekillendiren GEN Koleji Yönetim Kurulu Başkanı ve Kurucu Ortağı Erol Boy ile gerçekleştirdiğimiz bu özel röportajda, kurumun dünden bugüne uzanan başarı dolu hikayesini ve gelecek vizyonunu konuştuk. Anne babalara çocuğunun akademik yolculuğunu yönlendirirken dikkat etmeleri gereken en önemli başlıklara ışık tuttuk.

GEN Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Erol Boy, eğitime yaklaşımını şöyle özetliyor: “Eğitim, hayatın her anına dokunan bir gelişim alanıdır. Kalıcı başarı; insanı merkeze alan değerler, öğrenmeyi kalıcı kılan bilgi ve beceriler ve değişen dünyaya uyum sağlayan bir vizyonla mümkün olur. Biz 40 yıldır bu anlayışla büyüyor, birlikte gelişiyoruz.”

Soru: Erol Bey, 1986 yılında başlayan bu serüven bugün 40. yılına ulaştı. Bu başarının arkasındaki temel motivasyonunuz nedir?

Erol Boy: Ulu Önerdimiz M.Kemal Atatürk’ün de söylediği gibi öğrencilerimize sunduğumuz ‘’Eğitim, kültür ve bilgi aydınlığa açılan en geniş penceredir.’’ 1986’dan bugüne, istikrarlı başarı ve güçlü vizyonla binlerce öğrencinin hayatına dokunduk. Bu yolculukta kızlarım Sevinç Erşen ve Beren Serpicioğlu ile birlikte bir aile şirketi çatısı altında, köklü geçmişimizi ve kurumsal deneyimimizi günümüz dünyanın gereksinimleriyle birleştirdik. Onların vizyoner bakış açısı, kurumumuzun değişimlere hızla adapte olmasını ve eğitimdeki en yeni trendleri önceliklendirmesini sağlıyor.

Soru: GEN Koleji denilince akla gelen en güçlü yönlerden biri ulusal sınav başarısı. Bu alandaki stratejinizden bahseder misiniz?

Erol Boy: 'Başarmak Genlerimizde Var!' mottosuyla elde ettiğimiz başarılarımızı sürdürmeye ve yenilerini eklemeye devam ediyoruz! Öğrencilerimizin bilişsel, sosyal ve psikolojik gelişimini önceliklendiriyor; onların bilgi ve becerilerle donanmış geleceğin başarılı liderleri olarak yetişmelerini amaçlıyoruz. Sınava hazırlıktaki uzmanlığımız dershanecilikteki çok başarılı geçmişimize dayanıyor. Bu deneyimle geliştirdiğimiz ‘’insancıl ve gelişim odaklı’’ sistemi, birebir mentörlük ile destekliyoruz ve kuvvetli öğretmen kadromuz ile öğrencilerimize güçlü bir sınava hazırlık programı sunuyoruz. Bu sayede LGS ve YKS’de üstün başarılar elde ederek, bugüne kadar Türkiye’nin ve dünyanın en prestijli liselerine ve üniversitelerine binlerce öğrencimizi yerleştirdik. 2025 LGS’de 2 öğrencimiz Türkiye şampiyonu oldu, öğrencilerimizin yarısı %3’lük dilimde yer aldı ve %87’si nitelikli liselere yerleşmeye hak kazandı. 2025 YKS’de ise mezunlarımızın %53’ü başarı bursu ile Vakıf Üniversiteleri tercih ederken, tüm mezunlarımız hedefledikleri üniversite ve fakültelere yerleştiler.

Soru: Uluslararası standartlar yabancı dil eğitimi ve yurtdışı eğitim programları konusunda hangi noktadasınız?

Erol Boy: Öğrencilerimize sadece bir okul değil, bir dünya vizyonu sunuyoruz. Çok dilli yabancı dil programımız anaokulu itibarıyla başlıyor ve tüm kademelerde devam ediyor. İngilizce, seçmeli yabancı dil (Almanca, Fransızca, İspanyolca) ve Kodlama içeriyor. İngilizce eğitimimizi Cambridge dil yeterlilik sertifikası ile belgelendiriyor, öğrencilerimizin küresel standartlarda iletişim kurmasını sağlıyoruz. Ayrıca Anadolu Lisemizin Pearson Akademik Okulu olması, öğrencilerimize ulusal ve uluslararası üniversitelerde hazırlık sınıfından muaf olma gibi büyük avantajlar kazandırıyor. Anaokulu, 1.Sınıf, 5.Sınıf ve 9.Sınıf seviyelerini İngilizce hazırlık sınıfı gibi kabul ediyoruz ve bu seviyelerin yabancı dil saatini yoğun tutmakla kalmayıp okul sonrasında da Native (yabancı) İngilizce öğretmenleri ile 6-8 kişilik seviye gruplarında çevrimiçi konuşma (Speaking) dersleri almalarını sağlıyoruz.  GEN Koleji Anadolu Liseleri GENAbroad Yurtdışı Eğitim Programları ile öğrencilere lise değişim (exchange) programları sunuyor, dünya genelindeki tüm ülke ve üniversiteler hakkında danışmanlık yapıyor; öğrencilerin başvuru ile kabul süreçlerine destek oluyor. Ayrıca Kanada Merkezli Çift Diploma Programı ile yurtdışında eğitim ve kariyer planlayan öğrencilere dünyanın en değerli 5 diplomasından birine sahip olmalarını sağlıyor.

Soru: Öğrencilerin kişisel gelişimi ve sosyal sorumluluk bilinci için neler yapıyorsunuz?

Erol Boy: Bizim için sadece akademik başarı yeterli değil; etik değerlere sahip ve topluma duyarlı liderler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Öğrencilerimiz, dünyanın en prestijli kişisel gelişim programlarından biri olan Uluslararası Gençlik Ödülü’ne (The Duke of Edinburgh's International Award) gönüllü olarak katılarak toplumsal hizmet, beceri geliştirme, fiziksel gelişim ve macera/keşif alanlarında yeteneklerini keşfetmelerine imkan veriyor ve uluslararası geçerliliğe sahip sertifika ile yurtdışındaki üniversitelere kabulde önemli bir referans elde etmelerini amaçlıyoruz. Ayrıca Global Schools Programı (Küresel Okullar Programı) üyeliğimizle, 2030 Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını müfredatımıza entegre ederek öğrencilerimizi küresel sorunlara çözüm üreten bireyler olarak yetiştiriyoruz.

Soru: Son olarak, GEN Koleji'ni diğer kurumlardan ayıran en temel farkı nasıl özetlersiniz?

Erol Boy: GEN Koleji, 40 yıllık köklü geçmişinden aldığı güçle, bilimi merkeze alan, Gelecek Nesil Öğrenim Modeli (GENOM) ile anaokulundan lise son sınıfa kadar çağdaş, yenilikçi ve istikrarlı başarıyı sahiplenen bir eğitim kurumudur. MEB programını yenilikçi eğitim programları ile zenginleştirir, sunduğu yabancı dil eğitimi ve uluslararası programlarla öğrencilerini dünya vatandaşı olarak yetiştirmeyi amaçlar, ulusal sınavlara en iyi şekilde hazırlayarak öğrencilerini hedeflerine ulaştırır, öğrencilerine erken yaşta milli ve evrensel değerleri kazandırır. 

GEN Koleji tüm bunları gerçekleştirirken öğrencilerinin GEN Haritasını çıkarır ve Genç Yetenekler Akademisi ile her öğrencinin içindeki potansiyeli keşfeder, sanattan spora, bilim teknolojiden girişimciliğe, edebiyattan felsefeye her alanda çok yönlü gelişimini hedefler. Bundan dolayı GEN Koleji’nde her kayıt döneminde, okulumuza yeni kayıt olan öğrencileri Başarı Bursunun yanı sıra Yetenek Bursuyla da ödüllendiriyoruz.

Ayrıca GEN Koleji dünyayı yakından takip eder ve yenilikçi uygulamaları başarılı bir biçimde hayata geçiren öncü kurumlardandır.  Yapay zeka eğitim müfredatını mevcut eğitim programına önümüzdeki sene itibariyle dahil edemeyi planlayan GEN Koleji; 2020 yılından bu yana öğrencilerine gelecek farkındalığı yaşatan ve Gelecek Okuryazarlığı becerisi kazandıran, Türkiye'nin ilk 'Future School' (Gelecek Okulu) unvanını taşımaktadır.

Misyonu; merak eden, öğrenmeden keyif alan; kendi yetenek, ilgi ve isteklerinin farkına varıp potansiyelini gerçekleştiren; geleceğini bugünden tasarlayan, olumlu bir gelecek için sorumluluk duyan ve girişimde bulunan; ulusal ve evrensel değerlere sahip, mutlu, başarılı ve iyi insanların yetişmesinde yol gösterici olmak ve öğrenme yolculuklarına katkı sağlamaktır.

GEN Koleji, öğrencilerini sadece sınavlara değil, hayata hazırlayan; geçmişle geleceği harmanlayan yapısıyla Türkiye’deki Dünya Okulu olarak geleceğin liderlerini yetiştirmeye devam edecektir.

GEN Koleji ile irtibata geç: https://form.gen.k12.tr/

