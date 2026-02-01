Bir Okuldan Fazlası: GEN Koleji ile 40 Yıllık Deneyimden Gelecek İnşası

Soru: Son olarak, GEN Koleji'ni diğer kurumlardan ayıran en temel farkı nasıl özetlersiniz?

Erol Boy: GEN Koleji, 40 yıllık köklü geçmişinden aldığı güçle, bilimi merkeze alan, Gelecek Nesil Öğrenim Modeli (GENOM) ile anaokulundan lise son sınıfa kadar çağdaş, yenilikçi ve istikrarlı başarıyı sahiplenen bir eğitim kurumudur. MEB programını yenilikçi eğitim programları ile zenginleştirir, sunduğu yabancı dil eğitimi ve uluslararası programlarla öğrencilerini dünya vatandaşı olarak yetiştirmeyi amaçlar, ulusal sınavlara en iyi şekilde hazırlayarak öğrencilerini hedeflerine ulaştırır, öğrencilerine erken yaşta milli ve evrensel değerleri kazandırır.

GEN Koleji tüm bunları gerçekleştirirken öğrencilerinin GEN Haritasını çıkarır ve Genç Yetenekler Akademisi ile her öğrencinin içindeki potansiyeli keşfeder, sanattan spora, bilim teknolojiden girişimciliğe, edebiyattan felsefeye her alanda çok yönlü gelişimini hedefler. Bundan dolayı GEN Koleji’nde her kayıt döneminde, okulumuza yeni kayıt olan öğrencileri Başarı Bursunun yanı sıra Yetenek Bursuyla da ödüllendiriyoruz.

Ayrıca GEN Koleji dünyayı yakından takip eder ve yenilikçi uygulamaları başarılı bir biçimde hayata geçiren öncü kurumlardandır. Yapay zeka eğitim müfredatını mevcut eğitim programına önümüzdeki sene itibariyle dahil edemeyi planlayan GEN Koleji; 2020 yılından bu yana öğrencilerine gelecek farkındalığı yaşatan ve Gelecek Okuryazarlığı becerisi kazandıran, Türkiye'nin ilk 'Future School' (Gelecek Okulu) unvanını taşımaktadır.

Misyonu; merak eden, öğrenmeden keyif alan; kendi yetenek, ilgi ve isteklerinin farkına varıp potansiyelini gerçekleştiren; geleceğini bugünden tasarlayan, olumlu bir gelecek için sorumluluk duyan ve girişimde bulunan; ulusal ve evrensel değerlere sahip, mutlu, başarılı ve iyi insanların yetişmesinde yol gösterici olmak ve öğrenme yolculuklarına katkı sağlamaktır.

GEN Koleji, öğrencilerini sadece sınavlara değil, hayata hazırlayan; geçmişle geleceği harmanlayan yapısıyla Türkiye’deki Dünya Okulu olarak geleceğin liderlerini yetiştirmeye devam edecektir.

GEN Koleji ile irtibata geç: https://form.gen.k12.tr/