Bir Makyajdan Fazlası: KISS Grubunun İkonik Yüzlerinin Hikayesi

Bir Makyajdan Fazlası: KISS Grubunun İkonik Yüzlerinin Hikayesi

Ceren Özer
03.02.2026 - 12:01

'I wanna rock and roll all night!' nidasıyla dünyayı birbirine katan, sahnede ateş püskürten ve topuklu botlarıyla yeri göğü inleten bir grup düşünün. Evet, KISS’ten bahsediyoruz! 🤘

Onlar sadece bir rock grubu değil, yaşayan birer çizgi roman karakteri. Peki, bu ikonik makyajların arkasında nasıl bir hikaye var?

Her şey New York'ta bir hayalle başladı.

Grubun kurucu babaları Paul Stanley ve Gene Simmons, sadece şarkı söylemek istemiyordu; insanların asla unutamayacağı bir 'görsel darbe' planlıyorlardı. Ace Frehley ve Peter Criss’in de dahil olmasıyla o efsanevi orijinal kadro tamamlandı.

Dört üye, dört farklı karakter...

Onlar sahnede kendi isimlerini değil, yarattıkları bu alter-egoları yaşadılar:

  • The Demon (Gene Simmons)

  • The Starchild (Paul Stanley) 

  • The Spaceman (Ace Frehley)

  • The Catman (Peter Criss)

Sanılanın aksine bu ikonik yüzleri profesyonel makyaj sanatçıları çizmedi.

Gene Simmons anlatıyor: 'New York'ta bir çatı katında aynaya bakıp çizmeye başladım. Tamamen bilinç akışıydı.'__ O anda ellerinden ne çıktıysa, 50 yıl boyunca dünyayı titreten o karakterlere dönüştü. Kimse dışarıdan müdahale etmedi, her şey tamamen 'doğal' gelişti.

Kadro değişse de maske devam etti!

1980'de Peter Criss ayrılınca yerine gelen Eric Carr, 'The Fox' (Tilki) karakterine büründü. 1982'de Ace Frehley'nin yerine gelen Vinnie Vincent ise 'Mısır Ankh'ı' karakterini üstlendi.

Vee beklenen büyük maske çıkarma anı!

17 yıl sonra gelen büyük dönüş!

Tarihler 28 Şubat 1996’yı gösterdiğinde, rock dünyası yerinden oynadı. Orijinal dörtlü, tam 17 yıl sonra ilk kez tam kostüm ve makyajla Grammy Ödülleri'nde sahneye çıktı. Hemen ardından başlayan 'Alive Worldwide Reunion' turnesi, 13 ay boyunca 26 ülkeyi gezdi ve o yılın en çok hasılat yapan turnesi olarak tarihe geçti.

2000'li yıllarda kadro tekrar değişti.

Peter Criss'in yerine Eric Singer (Catman), Ace Frehley'nin yerine ise Tommy Thayer (Spaceman) geldi. Ancak bir sorun vardı: Bu yeni üyeler, eski üyelerin makyajlarını ve karakterlerini devraldı. Bazı hayranlar buna tepki gösterdi.

KISS, kariyerinin başından beri bir şeyi savundu:

Makyaj, sadece kim olduklarının sahneye yansımasıydı. İster boyalı olsunlar ister boyasız, 'dünyanın en iyi şovunu sunmak' için kendilerini hırpalayan o aynı enerjik grup kalmayı başardılar.

Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
