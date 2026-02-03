Bir Makyajdan Fazlası: KISS Grubunun İkonik Yüzlerinin Hikayesi
'I wanna rock and roll all night!' nidasıyla dünyayı birbirine katan, sahnede ateş püskürten ve topuklu botlarıyla yeri göğü inleten bir grup düşünün. Evet, KISS’ten bahsediyoruz! 🤘
Onlar sadece bir rock grubu değil, yaşayan birer çizgi roman karakteri. Peki, bu ikonik makyajların arkasında nasıl bir hikaye var?
Her şey New York'ta bir hayalle başladı.
Dört üye, dört farklı karakter...
Sanılanın aksine bu ikonik yüzleri profesyonel makyaj sanatçıları çizmedi.
Kadro değişse de maske devam etti!
Vee beklenen büyük maske çıkarma anı!
17 yıl sonra gelen büyük dönüş!
2000'li yıllarda kadro tekrar değişti.
KISS, kariyerinin başından beri bir şeyi savundu:
