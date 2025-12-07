onedio
Bir Kuşağın Sound'u: Nirvana'nın "Nevermind" Albümünü İnceliyoruz!

Ecem Bekar
07.12.2025 - 17:31

Şimdi şöyle bir duralım. 1991 yılından bahsediyoruz. Müzikte her yer janjanlı, saçlar kabarık, her şey çok parlak falan filan. Sonra pat! Seattle'dan üç tane tontiş adam, ellerinde yırtık pırtık kazaklarla geliyor ve diyorlar ki: 'Hayır, artık her şey kirli ve gürültülü!' İşte Nevermind tam olarak bu!

Bu albüm var ya, resmen bir kuşağı aldı, hop diye Pop müziğin elinden çekti çıkardı.

'Smells Like Teen Spirit'le başlıyorlar, zaten o riff'i duyduğun an sanki bir ergenlik isyanı kapıyı çarpıp gitmiş gibi hissediyorsun. Kurt Cobain'in sesi desen, hem isyan ediyor hem de dünyadan bıkmış.

Hele o "Come As You Are" yok mu?

"Lithium", "In Bloom", "Polly"... Her şarkı ayrı bir ruh hali, ayrı bir çığlık.

Bu adamlar stüdyoda resmen içlerindeki bütün dertleri, o dönemin bütün sıkıntılarını kaydetmişler. O yüzden bu albüm bu kadar gerçek ve bu kadar sert.

Şimdi kulaktan kulağa yayılan, ama kimsenin kanıtlayamadığı o efsanevi kulis bilgilerine geldik.

Kurt Cobain o meşhur 'Smells Like Teen Spirit' riff’ini yazarken aslında gitar çalmıyormuş. O sıralar evindeki eski çamaşır makinesi arıza yapmış ve sıkma programına geçmeden önce acayip bir gürültü çıkarıyormuş. Kurt, bu ritmik, kirli ve akılda kalıcı sesi kaydetmiş, sonra da üzerine bir gitar rif'i uydurmuş. Yani bir neslin marşı, aslında bozuk bir makinenin sesi, düşünebiliyor musun?

Albüm kapağındaki o ikonik bebek Spencer Elden büyüdü, biliyorsunuz.

Ama kimsenin bilmediği şu: Büyüdüğünde o kadar çok para kazanmış ki (grunge sayesinde değil, yatırım yapmış!), şu an devasa bir holdingin CEO'su. Ve en kötüsü ne biliyor musun? Bütün grunge müziğinden nefret ediyor ve ofisinde sürekli en parlak, en cilalı pop şarkılarını dinliyormuş!

Albümün kayıtları sırasında "In Bloom" şarkısının o mükemmel davul ritmini Dave Grohl bir türlü tutturamıyormuş.

Neyse ya, geyik bir yana... Nevermind efsanedir, nokta.

İster 70'lerde doğmuş ol, ister 2000'lerde... Bu albüm, isyan etmenin, farklı olmanın ve dürüst olmanın ne demek olduğunu sana bağıra bağıra anlatır.

Peki, sizin bu albümle ilgili 'Bu şarkı benim hayatımı değiştirdi!' dediğiniz parça hangisi?

