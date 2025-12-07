Bir Kuşağın Sound'u: Nirvana'nın "Nevermind" Albümünü İnceliyoruz!
Şimdi şöyle bir duralım. 1991 yılından bahsediyoruz. Müzikte her yer janjanlı, saçlar kabarık, her şey çok parlak falan filan. Sonra pat! Seattle'dan üç tane tontiş adam, ellerinde yırtık pırtık kazaklarla geliyor ve diyorlar ki: 'Hayır, artık her şey kirli ve gürültülü!' İşte Nevermind tam olarak bu!
Bu albüm var ya, resmen bir kuşağı aldı, hop diye Pop müziğin elinden çekti çıkardı.
Hele o "Come As You Are" yok mu?
"Lithium", "In Bloom", "Polly"... Her şarkı ayrı bir ruh hali, ayrı bir çığlık.
Şimdi kulaktan kulağa yayılan, ama kimsenin kanıtlayamadığı o efsanevi kulis bilgilerine geldik.
Albüm kapağındaki o ikonik bebek Spencer Elden büyüdü, biliyorsunuz.
Albümün kayıtları sırasında "In Bloom" şarkısının o mükemmel davul ritmini Dave Grohl bir türlü tutturamıyormuş.
Neyse ya, geyik bir yana... Nevermind efsanedir, nokta.
