Bir Kart Seç, Aşk Hayatın Ne Zaman Düzelecek Söyleyelim!
Bir Kart Seç, Aşk Hayatın Ne Zaman Düzelecek Söyleyelim!
Bir kart seç, aşk hayatın ne zaman düzelecek öğren!
Haydi testeee!
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Bir kart seç bakalım!
Sen aşk hayatın çok kısa bir süre düzelecek!
Senin aşk hayatın maalesef uzun yıllar düzelmeyecek!
Senin aşk hayatının düzelmesi bir başkasının elinde!
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Senin aşk hayatın maalesef uzun yıllar düzelmeyecek! sağol ya çok umudumuz vardı zaten !