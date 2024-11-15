Size Anlatmak İstedikleri Bir Şey Var: Kediler, Avladıkları Canlıları Neden Sahiplerine Getirir?

Sevimli dostlarımız kedilerin ilginç bulduğumuz ve sebebini anlayamadığımız bir ton davranışı var. Özellikle geceleri yüklenen enerjileri, her buldukları kutuların içine girmeleri gibi… Bu davranışlardan biri de avladıkları canlıları sahiplerine getirme alışkanlığı. Peki bunu yapmalarının arkasında hangi sebepler yatıyor?