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Size Anlatmak İstedikleri Bir Şey Var: Kediler, Avladıkları Canlıları Neden Sahiplerine Getirir?

Size Anlatmak İstedikleri Bir Şey Var: Kediler, Avladıkları Canlıları Neden Sahiplerine Getirir?

Deniz ŞEN
Deniz ŞEN - Editör
15.11.2024 - 13:20

Sevimli dostlarımız kedilerin ilginç bulduğumuz ve sebebini anlayamadığımız bir ton davranışı var. Özellikle geceleri yüklenen enerjileri, her buldukları kutuların içine girmeleri gibi… Bu davranışlardan biri de avladıkları canlıları sahiplerine getirme alışkanlığı. Peki bunu yapmalarının arkasında hangi sebepler yatıyor?

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Aslında bu konu hakkında pek çok farklı görüş bulunuyor.

Aslında bu konu hakkında pek çok farklı görüş bulunuyor.

Kedilerin iyi bir gözlemci olduğunu hepimiz biliyoruz.

Kedilerin iyi bir gözlemci olduğunu hepimiz biliyoruz.

Patili dostlarımız, henüz yavruyken de annelerinin avladıkları hayvanları kendilerine getirdiğini gözlemliyor.

Patili dostlarımız, henüz yavruyken de annelerinin avladıkları hayvanları kendilerine getirdiğini gözlemliyor.

Bu nedenle avladıkları bir canlıyı tıpkı bir hediye gibi aile üyeleriyle paylaşma alışkanlığı kazanıyorlar.

Bu nedenle avladıkları bir canlıyı tıpkı bir hediye gibi aile üyeleriyle paylaşma alışkanlığı kazanıyorlar.

Size iletmek istedikleri bir mesaj olduğunu da söylemiştik.

Size iletmek istedikleri bir mesaj olduğunu da söylemiştik.
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Kedilerin bu alışkanlığı, sizinle olan ilişkilerini güçlendirmek istemesinden de kaynaklanıyor.

Kedilerin bu alışkanlığı, sizinle olan ilişkilerini güçlendirmek istemesinden de kaynaklanıyor.

Yani avlarını size getirip göstererek, hem koruma hem de yardımcı olma isteği duyuyorlar.

Yani avlarını size getirip göstererek, hem koruma hem de yardımcı olma isteği duyuyorlar.

Ayrıca size yeteneklerini gösterme ve sizinle etkileşimde bulunma fırsatını da yakalamış oluyorlar.

Ayrıca size yeteneklerini gösterme ve sizinle etkileşimde bulunma fırsatını da yakalamış oluyorlar.
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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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Tehuti

ölü kuş, fare şeklindeki hediyeler artık daha da anlamlı. kedilerin sahibi olmaz yalnız, onu bir öğrenin.

WantonNovelSMYRNA

herşeyi din ve Allah' bağlayıp, her şeyin sahibi Allah evladım derdim de, . . modumda değilim. klasik orta kalite Karadenizli komik Hoca filmi olsa denirdi ama.