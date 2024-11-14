KPSS'deki Yüksek Sıralamalarına Rağmen Mülakattan Elenen Öğretmen Adayları İsyan Etti

Ülkemizde eğitim fakülteleri her yıl binlerce mezun veriyor. Ancak mezunların çok az bir kısmı MEB'e atanabiliyor. Ataması yapılmayan öğretmenler ise ya özel sektörde zor şartlar altında çalışıyor ya da ömrünü atanmaya adıyor. Bu kadar büyük bir emek karşısında eskiden KPSS sıralamaları yeterliyken mülakatların gelmesi bozuk olan sistemi daha da adaletsiz hale getirdi. Mülakat mağduru öğretmen adayları ise isyanını sosyal medyada dile getirdi.