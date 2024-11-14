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KPSS'deki Yüksek Sıralamalarına Rağmen Mülakattan Elenen Öğretmen Adayları İsyan Etti

KPSS'deki Yüksek Sıralamalarına Rağmen Mülakattan Elenen Öğretmen Adayları İsyan Etti

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
14.11.2024 - 22:13

Ülkemizde eğitim fakülteleri her yıl binlerce mezun veriyor. Ancak mezunların çok az bir kısmı MEB'e atanabiliyor. Ataması yapılmayan öğretmenler ise ya özel sektörde zor şartlar altında çalışıyor ya da ömrünü atanmaya adıyor. Bu kadar büyük bir emek karşısında eskiden KPSS sıralamaları yeterliyken mülakatların gelmesi bozuk olan sistemi daha da adaletsiz hale getirdi. Mülakat mağduru öğretmen adayları ise isyanını sosyal medyada dile getirdi.

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Erdoğan geçtiğimiz sene seçim vaadi olarak kendi getirdiği mülakat sistemini kaldırmayı açıklamıştı. Ancak bu söz tutulmadı.

Erdoğan geçtiğimiz sene seçim vaadi olarak kendi getirdiği mülakat sistemini kaldırmayı açıklamıştı. Ancak bu söz tutulmadı.

Mülakattan elenen yüzlerce öğretmen adayı isyanını sosyal medyada dile getirdi.

Mülakattan elenen yüzlerce öğretmen adayı isyanını sosyal medyada dile getirdi.
twitter.com

Mülakatla sıralamadan düşen pek çok kişi var.

Mülakatla sıralamadan düşen pek çok kişi var.

Yüksek sıralamalarla bile kontenjan dışı kalabiliyorsunuz.

Yüksek sıralamalarla bile kontenjan dışı kalabiliyorsunuz.

Yusuf Tekin'e de büyük tepki var.

Yusuf Tekin'e de büyük tepki var.
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Çünkü Tekin mülakatların şeffaf ve adil olduğunu öne sürmüştü.

Çünkü Tekin mülakatların şeffaf ve adil olduğunu öne sürmüştü.

Ancak görünen o ki mülakat puanları yüzünden binlerce sıra geri düşmeniz mümkün.

Ancak görünen o ki mülakat puanları yüzünden binlerce sıra geri düşmeniz mümkün.

Örnekte görüldüğü gibi...

Örnekte görüldüğü gibi...
twitter.com

Mülakat mağdurları seslerini böyle dile getirdi.

Siz ne düşünüyorsunuz?

Siz ne düşünüyorsunuz?
twitter.com

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