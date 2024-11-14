AK Partili İsimlerde Şebnem Bursalı Rahatsızlığı: "Oxford’lu Rümeysa" Paylaşımı Tepki Çekti

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı’nın, geçtiğimiz aylarda dünyanın en lüks bölgelerinden olan Monaco’da yediği ıstakozun fotoğrafını paylaşması çok konuşulmuştu. Bursalı’nın, AK Parti İstanbul Milletvekili olan Rümeysa Kadak ile ilgili yaptığı paylaşım da rahatsızlık yarattı. Şebnem Bursalı’ya, Mehmet Çek ve Mücahit Birinci sosyal medyadan tepki gösterdi.

İşte AK Parti cephesinde rahatsızlık yaratan paylaşım ve verilen cevaplar…