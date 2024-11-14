AK Partili İsimlerde Şebnem Bursalı Rahatsızlığı: "Oxford’lu Rümeysa" Paylaşımı Tepki Çekti
AK Partili İsimlerde Şebnem Bursalı Rahatsızlığı: "Oxford’lu Rümeysa" Paylaşımı Tepki Çekti
AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı’nın, geçtiğimiz aylarda dünyanın en lüks bölgelerinden olan Monaco’da yediği ıstakozun fotoğrafını paylaşması çok konuşulmuştu. Bursalı’nın, AK Parti İstanbul Milletvekili olan Rümeysa Kadak ile ilgili yaptığı paylaşım da rahatsızlık yarattı. Şebnem Bursalı’ya, Mehmet Çek ve Mücahit Birinci sosyal medyadan tepki gösterdi.
İşte AK Parti cephesinde rahatsızlık yaratan paylaşım ve verilen cevaplar…
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Eski gazeteci Şebnem Bursalı, AK Parti’den İzmir Milletvekili olarak Meclis’te bulunuyor. Bursalı’nın, geçtiğimiz aylarda 'Monaco Yat Kulübü'nde ıstakoz' paylaşımı çok tepki çekmişti. Bursalı’ya, parti içinden de ciddi itirazlar gelmişti.
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Şebnem Bursalı, bu sefer ise Rümeysa Kadak paylaşımı ile gündemde.
AK Parti İstanbul Milletvekili olan Rümeysa Kadak’ın, ünlü Oxford Üniversitesi’nden mezun olmasını Twitter’dan kutlayan Şebnem Bursalı’ya, bazı AK Partili isimler tepki gösterdi.
AK Parti’ye yakınlığı ile bilinen gazeteci Mehmet Çek, Bursalı’nın paylaşımına, "Bu paylaşımlarla maksat -şu ekonomik koşullarda- milleti dürtmek, incitmekse, ‘pis fakirler’ muhabbetiyse eğer? Başardınız arkadaşlar ama keşke daha fazla zorlamadan dağılsanız? Anladık yoksa biz, tamam: İstakozcu Şebnem, Oxfordlu Rumeysa, Rolexli Bahadır.. Tamam, Tebrikler” diyerek tepki gösterdi.
AK Parti eski MKYK üyesi Mücahit Birinci de Şebnem Bursalı’ya tepki gösteren isimlerden oldu.
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