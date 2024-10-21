Fethullah Gülen İçin "Kötü Bilirdik" Diyen Şebnem Bursalı Paylaşımını Yorumlara Kapadı

Günün gündem maddesi uzun süredir ABD'de yaşayan Fethullah Gülen'in ölümü. FETÖ elebaşının ölümüne pek çok kişi sevindi, hakkını haram edenler oldu, bazıları da kötü bilirdik etiketini kullandı. Bu isimlerden biri de AKP İzmir vekili Şebnem Bursalı. Bursalı paylaşımı yaptığında ABD'de çektirdiği fotoğraflar arşivin tozlu sayfalarından çıktı.