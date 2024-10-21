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Fethullah Gülen İçin "Kötü Bilirdik" Diyen Şebnem Bursalı Paylaşımını Yorumlara Kapadı

Fethullah Gülen İçin "Kötü Bilirdik" Diyen Şebnem Bursalı Paylaşımını Yorumlara Kapadı

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
21.10.2024 - 11:47

Günün gündem maddesi uzun süredir ABD'de yaşayan Fethullah Gülen'in ölümü. FETÖ elebaşının ölümüne pek çok kişi sevindi, hakkını haram edenler oldu, bazıları da kötü bilirdik etiketini kullandı. Bu isimlerden biri de AKP İzmir vekili Şebnem Bursalı. Bursalı paylaşımı yaptığında ABD'de çektirdiği fotoğraflar arşivin tozlu sayfalarından çıktı.

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Şebnem Bursalı'yı Monako'da bir yat kulübünde paylaştığı ıstakozla hatırlıyoruz. O dönem partidaşları bile İzmir vekiline tepki göstermişti.

Şebnem Bursalı'yı Monako'da bir yat kulübünde paylaştığı ıstakozla hatırlıyoruz. O dönem partidaşları bile İzmir vekiline tepki göstermişti.

Kendisi FETÖ elebaşının ölümü üzerine bugün sıkça kullanılan kötü bilirdik etiketini kullandı.

Kendisi FETÖ elebaşının ölümü üzerine bugün sıkça kullanılan kötü bilirdik etiketini kullandı.

Ancak arşiv ortaya çıktı.

Ancak arşiv ortaya çıktı.
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