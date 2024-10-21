Ölmeden Önceki Son Görüntüsü Ortaya Çıktı: Arabanın İçinde Yatarken Görüntülenmiş

Elon Musk Trump Destekçilerine Her Gün Çekiliş ile 1 Milyon Dolar Vereceğini Açıkladı

Üzerindeki Kıyafetlerin Fiyatı Sorulan Gençlerden Şaşırtan Cevap: "Her Şeyim Gasp, Gaspçıyım Ben"

Abiyle Büyümek Böyle Bir Şey mi? Genç Kızın Esprili Paylaşımı Sosyal Medyada Viral Oldu