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Ölmeden Önceki Son Görüntüsü Ortaya Çıktı: Arabanın İçinde Yatarken Görüntülenmiş

Ölmeden Önceki Son Görüntüsü Ortaya Çıktı: Arabanın İçinde Yatarken Görüntülenmiş

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
21.10.2024 - 11:08

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Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) lideri Fethullah Gülen'in ölümü sonrası, Anadolu Ajansı (AA), Gülen'in 13 Ekim'de çekilen son görüntülerini paylaştı. Kaydedilen görüntülerde bir aracın içerisinde yatar pozisyonda görünen Gülen'in evine doğru ilerlediği anlar yer aldı.

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Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) kaynakları tarafından 20 Ekim'de öldüğü belirtilen Fethullah Gülen'in kaydedilen son görüntüsü Anadolu Ajansı tarafından paylaşıldı.

Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) kaynakları tarafından 20 Ekim'de öldüğü belirtilen Fethullah Gülen'in kaydedilen son görüntüsü Anadolu Ajansı tarafından paylaşıldı.

Farklı açılardan siyah bir cipin içerisinde uzanır vaziyette görüntülenen Gülen'in üzerinde bir battaniye olduğu ve evine doğru giriş yaptığı tahmin edildi.

Farklı açılardan siyah bir cipin içerisinde uzanır vaziyette görüntülenen Gülen'in üzerinde bir battaniye olduğu ve evine doğru giriş yaptığı tahmin edildi.

İşte o görüntüler; 🎥 👇

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