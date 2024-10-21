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Balıkçı Ağına Takılıp Ölmek Üzere Olan Caretta Carettayı Kurtaran Koca Yürekli Vatandaşlar

Balıkçı Ağına Takılıp Ölmek Üzere Olan Caretta Carettayı Kurtaran Koca Yürekli Vatandaşlar

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
21.10.2024 - 10:56

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Akdeniz sahilleri caretta carettalar için büyük önem taşıyor. Yumurtlama dönemlerinde koruma altına alınan bölgeler olsa da ne yazık ki aynı hassasiyeti göremediğimiz anlar da oluyor. Antalyalı vatandaşlar da bu anlardan birine tanık olarak ölmek üzere olan caretta carettayı kurtardılar.

Kaynak: TRT Haber

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Bir caretta caretta balıkçı ağına dolanmıştı ve denizin dibine atılarak ölüme terk edilmişti.

Bir caretta caretta balıkçı ağına dolanmıştı ve denizin dibine atılarak ölüme terk edilmişti.

Balıkçı ağının bir arkadaş grubunun oltasına takılması sonucu ise gülümseten anlar yaşandı. Vatandaşlar caretta carettayı takıldığı ağdan kurtararak denize bıraktı.

Balıkçı ağının bir arkadaş grubunun oltasına takılması sonucu ise gülümseten anlar yaşandı. Vatandaşlar caretta carettayı takıldığı ağdan kurtararak denize bıraktı.

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