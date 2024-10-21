Balıkçı Ağına Takılıp Ölmek Üzere Olan Caretta Carettayı Kurtaran Koca Yürekli Vatandaşlar

Akdeniz sahilleri caretta carettalar için büyük önem taşıyor. Yumurtlama dönemlerinde koruma altına alınan bölgeler olsa da ne yazık ki aynı hassasiyeti göremediğimiz anlar da oluyor. Antalyalı vatandaşlar da bu anlardan birine tanık olarak ölmek üzere olan caretta carettayı kurtardılar.

Kaynak: TRT Haber