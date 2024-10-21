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Çorabı Yırtık Olduğu İçin Bir Teyzeden Uyarı Aldığı Anları Paylaşan Kadın: “Çok Kötü Gözüküyor”

Çorabı Yırtık Olduğu İçin Bir Teyzeden Uyarı Aldığı Anları Paylaşan Kadın: “Çok Kötü Gözüküyor”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
21.10.2024 - 09:56

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@larareoo adlı Instagram kullanıcısı kombinini videoya çekerken yaşadığı bir diyaloğu paylaşmasıyla sosyal medyada viral oldu. Genç kadının çorabında birkaç sökük olduğunu gören bir teyze yanına gelerek “Çok kötü gözüküyor” demişti.

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Genç kadın ne yaşadığını anlayamadığı için adeta dili tutulmuştu.

Genç kadın ne yaşadığını anlayamadığı için adeta dili tutulmuştu.

Teyze ise çorabı sökük halde giydiğine inanmak istememiş “Böyle mi gezeceksin” diye sormuştu.

Teyze ise çorabı sökük halde giydiğine inanmak istememiş “Böyle mi gezeceksin” diye sormuştu.

Bu diyalog karşısında sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü. Kimileri teyzeyi kimileri ise genç kadını haklı buldu.

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