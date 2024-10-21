Çorabı Yırtık Olduğu İçin Bir Teyzeden Uyarı Aldığı Anları Paylaşan Kadın: “Çok Kötü Gözüküyor”

@larareoo adlı Instagram kullanıcısı kombinini videoya çekerken yaşadığı bir diyaloğu paylaşmasıyla sosyal medyada viral oldu. Genç kadının çorabında birkaç sökük olduğunu gören bir teyze yanına gelerek “Çok kötü gözüküyor” demişti.
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Genç kadın ne yaşadığını anlayamadığı için adeta dili tutulmuştu.
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Teyze ise çorabı sökük halde giydiğine inanmak istememiş “Böyle mi gezeceksin” diye sormuştu.
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