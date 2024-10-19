Görüş Bildir
Haberler
Video
Timsah Bakıcısı, Şov Yapmak İçin Timsahın Ağzına Elini Soktu Ancak Sonuç Kabus Oldu

Timsah Bakıcısı, Şov Yapmak İçin Timsahın Ağzına Elini Soktu Ancak Sonuç Kabus Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
19.10.2024 - 16:33

İçerik Devam Ediyor

Timsahlar son derece tehlikeli hayvanlar olsa da, ne yazık ki sirkler ve gösteriler için doğal ortamlarından ayırılarak “şovlar” için kullanılıyorlar. Bir timsah da gösteri esnasında bakıcısının elini kaptı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Bakıcısı, timsahın ağzına elini soktuğu esnada timsah kapıverdi ve büyük korku yaşandı.

Bakıcısı, timsahın ağzına elini soktuğu esnada timsah kapıverdi ve büyük korku yaşandı.

Gösterilere alet edilmek uğruna eğitilen vahşi hayvanların bakıcılarına saldırdıklarına birçok kez şahit olduk. Bu olayda onlara eklenmiş oldu.

Gösterilere alet edilmek uğruna eğitilen vahşi hayvanların bakıcılarına saldırdıklarına birçok kez şahit olduk. Bu olayda onlara eklenmiş oldu.

İşte detaylar 👇

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın