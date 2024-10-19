Timsah Bakıcısı, Şov Yapmak İçin Timsahın Ağzına Elini Soktu Ancak Sonuç Kabus Oldu

Timsahlar son derece tehlikeli hayvanlar olsa da, ne yazık ki sirkler ve gösteriler için doğal ortamlarından ayırılarak “şovlar” için kullanılıyorlar. Bir timsah da gösteri esnasında bakıcısının elini kaptı.
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Bakıcısı, timsahın ağzına elini soktuğu esnada timsah kapıverdi ve büyük korku yaşandı.
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Gösterilere alet edilmek uğruna eğitilen vahşi hayvanların bakıcılarına saldırdıklarına birçok kez şahit olduk. Bu olayda onlara eklenmiş oldu.
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