Yaban Arısının Gazabına Uğrayan Yavru Köpekler Tatlılıklarıyla Kalpleri Eritti

Patili dostlarımızı arı sokunca bazen alerjik reaksiyon göstererek fazla şişebiliyorlar. Onların bu haline üzülsek de o tipleri komik olmuyor desek yalan olur.
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Bir kadın da dünyalar tatlısı yavru köpeğinin bu halde olduğunu görünce büyük bir şok yaşamış ve soluğu veterinerde almıştı.
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Ardından ise bu sevimli bebekle birlikte iki kardeşini arı soktuğu anlaşıldı.
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Yicem ağzını burnunu senin❤️ yanakları şişmiş ağzını öptüğümünün 😘
Yav hiç bir hayvan eziyet çekmesin, hiç çocuk bebek yoklukla büyümesin, şu amk ülkesi adam olsun artık yeter.