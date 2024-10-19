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Yaban Arısının Gazabına Uğrayan Yavru Köpekler Tatlılıklarıyla Kalpleri Eritti

Yaban Arısının Gazabına Uğrayan Yavru Köpekler Tatlılıklarıyla Kalpleri Eritti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
19.10.2024 - 14:17

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Patili dostlarımızı arı sokunca bazen alerjik reaksiyon göstererek fazla şişebiliyorlar. Onların bu haline üzülsek de o tipleri komik olmuyor desek yalan olur.

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Bir kadın da dünyalar tatlısı yavru köpeğinin bu halde olduğunu görünce büyük bir şok yaşamış ve soluğu veterinerde almıştı.

Bir kadın da dünyalar tatlısı yavru köpeğinin bu halde olduğunu görünce büyük bir şok yaşamış ve soluğu veterinerde almıştı.

Ardından ise bu sevimli bebekle birlikte iki kardeşini arı soktuğu anlaşıldı.

Ardından ise bu sevimli bebekle birlikte iki kardeşini arı soktuğu anlaşıldı.

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maestro__maestro

Yicem ağzını burnunu senin❤️ yanakları şişmiş ağzını öptüğümünün 😘

Mirliva RA

Yav hiç bir hayvan eziyet çekmesin, hiç çocuk bebek yoklukla büyümesin, şu amk ülkesi adam olsun artık yeter.