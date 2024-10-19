Hollanda’nın Başkenti Amsterdam’ın ‘Yas Kafesi’ Sosyal Medyada İlgi Çekti

Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da daha önce görmediğimiz bir konsepte sahip olan bir kafe açıldı. Konsept ise ‘yas kafesi’ olmasıydı. İnsanlar bu kafede rahatlıkla dertleşebiliyor, yaslarından bahsedebiliyorlardı.
Kaynak: @hollandamedya
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Kafenin kurucusu konseptin amacının insanların kendi aralarında bir dayanışma ağı kurabilmeleri olduğunu aktardı.
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Peki ya siz bu konsept hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!
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Turkiyede olsa amacını değiştirirler 😄