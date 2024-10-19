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Aylık 100 Bin TL Kira Ödediğini Söyleyen Kadın Evini Gezdirdi

Aylık 100 Bin TL Kira Ödediğini Söyleyen Kadın Evini Gezdirdi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
19.10.2024 - 10:45

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“Aylık ne kadar kira ödüyorsun, evini gezdirir misin?” konseptli videolarla sık sık karşılıyoruz. Şimdiyse bir içerik üreticisi aylık 100 bin TL kira ödeyen bir kadının evinde ev turu videosu çekti. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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200 metrekare olan havuzlu ev içerik üreticisinin dediğine göre gez gez bitmedi.

200 metrekare olan havuzlu ev içerik üreticisinin dediğine göre gez gez bitmedi.

Bakalım siz videoyu izleyince evi 100 bin TL kiraya değer bulacak mısınız, düşünceleriniz için yorumlarda buluşalım.

Bakalım siz videoyu izleyince evi 100 bin TL kiraya değer bulacak mısınız, düşünceleriniz için yorumlarda buluşalım.

İşte detaylar 👇

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