Aktif Bir Şekilde Sosyal Medya Kullanan Erkekleri Anlamadıklarını Dile Getirdiler: “Story Atan Erkek mi Olur?”

Toksik İlişkiler adlı YouTube kanalının programına konuk olan influencer Sinem Çiçek, erkeklerin aktif bir şekilde sosyal medya kullanıyor olmasına şaşırdığını dile getirmesiyle gündem oldu.
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Programın sunucuları olan Aslı Sever ve Öykü Dörter de Sinem Çiçek’e katıldıklarını belirttiler.
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Erkeklerin hikaye atmaları, birkaç fotoğraftan oluşan ‘dump’ paylaşımı yapmalarını anlayamadıklarını söylediler.
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