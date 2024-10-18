Görüş Bildir
Haberler
Video
Aktif Bir Şekilde Sosyal Medya Kullanan Erkekleri Anlamadıklarını Dile Getirdiler: “Story Atan Erkek mi Olur?”

Aktif Bir Şekilde Sosyal Medya Kullanan Erkekleri Anlamadıklarını Dile Getirdiler: “Story Atan Erkek mi Olur?”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
18.10.2024 - 14:52

İçerik Devam Ediyor

Toksik İlişkiler adlı YouTube kanalının programına konuk olan influencer Sinem Çiçek, erkeklerin aktif bir şekilde sosyal medya kullanıyor olmasına şaşırdığını dile getirmesiyle gündem oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Programın sunucuları olan Aslı Sever ve Öykü Dörter de Sinem Çiçek’e katıldıklarını belirttiler.

Programın sunucuları olan Aslı Sever ve Öykü Dörter de Sinem Çiçek’e katıldıklarını belirttiler.

Erkeklerin hikaye atmaları, birkaç fotoğraftan oluşan ‘dump’ paylaşımı yapmalarını anlayamadıklarını söylediler.

Erkeklerin hikaye atmaları, birkaç fotoğraftan oluşan ‘dump’ paylaşımı yapmalarını anlayamadıklarını söylediler.

Peki ya siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.

İşte detaylar 👇

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın