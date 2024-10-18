Bir Vatandaş Uyuşturucu Etkisindeki Kişiyi Çekmek İsterken Aynı Zamanda Hırsızlığı da Kayda Aldı

Antalya’da yaşanan ilginç olay sosyal medyanın gündemine oturdu. Bir vatandaş uyuşturucu etkisinde ayakta uyuyan bir genci çekerken bir başka kişinin hırsızlık yaptığı anları da kayda almıştı. Görüntülere “ülkenin özeti” gibi yorumlar geldi. Gelin detaylara birlikte bakalım.