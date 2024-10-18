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Bir Vatandaş Uyuşturucu Etkisindeki Kişiyi Çekmek İsterken Aynı Zamanda Hırsızlığı da Kayda Aldı

Bir Vatandaş Uyuşturucu Etkisindeki Kişiyi Çekmek İsterken Aynı Zamanda Hırsızlığı da Kayda Aldı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
18.10.2024 - 12:53

Antalya’da yaşanan ilginç olay sosyal medyanın gündemine oturdu. Bir vatandaş uyuşturucu etkisinde ayakta uyuyan bir genci çekerken bir başka kişinin hırsızlık yaptığı anları da kayda almıştı. Görüntülere “ülkenin özeti” gibi yorumlar geldi. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Bahsettiğimiz üzere bir genç uyuşturucu etkisinde kendini kaybetmiş şekilde sallanıyordu.

Bahsettiğimiz üzere bir genç uyuşturucu etkisinde kendini kaybetmiş şekilde sallanıyordu.

Bunu fırsat bilen bir başka kişi ise yanına yaklaşarak gencin telefonunu çaldı. Sosyal medyada konuşulan görüntülere pek de iç açıcı yorumlar gelmedi.

Bunu fırsat bilen bir başka kişi ise yanına yaklaşarak gencin telefonunu çaldı. Sosyal medyada konuşulan görüntülere pek de iç açıcı yorumlar gelmedi.

İşte detaylar 👇

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