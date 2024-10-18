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Kapkaç Senaryosu Çöktü: Polis, Borçlu Tekstilcinin Oyununu Ortaya Çıkardı

Kapkaç Senaryosu Çöktü: Polis, Borçlu Tekstilcinin Oyununu Ortaya Çıkardı

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
18.10.2024 - 11:26

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Bursa'da, sanal kumarda harcadığı parayı eşine açıklayamayan tekstilci Coşkun K., arkadaşı İsmail Melih A. ile motosikletli kapkaç senaryosu hazırladı.

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58 bin Euro'yu alıp "İş anlaşmasına gidiyorum" diyerek evden ayrılan Coşkun K., çantasını bir motosikletliye kaptırdığına dair görüntülerle polisleri kandırmaya çalıştı.

58 bin Euro'yu alıp "İş anlaşmasına gidiyorum" diyerek evden ayrılan Coşkun K., çantasını bir motosikletliye kaptırdığına dair görüntülerle polisleri kandırmaya çalıştı.

Ancak güvenlik kamerası incelemeleri sonrası motosikletlinin, Coşkun K.'nın 15 yıllık arkadaşı olduğu ortaya çıktı.

Çapraz sorguda itiraf eden iki arkadaş, borçları gizlemek için bu oyunu hazırladıklarını açıkladı. Emniyetteki ifadelerle gerçeği ortaya çıkaran ekipler, zanlıları "suç uydurma" ve "güvenlik güçlerini meşgul etme" suçlamasıyla adliyeye sevk etti.

Çapraz sorguda itiraf eden iki arkadaş, borçları gizlemek için bu oyunu hazırladıklarını açıkladı. Emniyetteki ifadelerle gerçeği ortaya çıkaran ekipler, zanlıları "suç uydurma" ve "güvenlik güçlerini meşgul etme" suçlamasıyla adliyeye sevk etti.

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