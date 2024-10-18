Ailesiyle Yemeğe Giden Vatandaşın Sivil Polislerle Yaşadıkları Sosyal Medyada Gündem Oldu

Mehmet Dursun isimli bir kişi, ailesiyle gittiği bir akşam yemeğinde sivil polisler tarafından şiddete maruz kaldığını kendisiyle birlikte 3 doktor, 4 avukat, 2 iş insanı, 1 bankacı, 3 esnafın ‘hukuksuz’ bir şekilde karakolda bekletildiğini anlatarak kişiler hakkında şikayetçi olacaklarını belirttiler.

İşte Mehmet Dursun isimli kişinin ailesiyle birlikte gittiği yemekte yaşadıkları: