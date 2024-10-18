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Ailesiyle Yemeğe Giden Vatandaşın Sivil Polislerle Yaşadıkları Sosyal Medyada Gündem Oldu

Ailesiyle Yemeğe Giden Vatandaşın Sivil Polislerle Yaşadıkları Sosyal Medyada Gündem Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
18.10.2024 - 12:01

Mehmet Dursun isimli bir kişi, ailesiyle gittiği bir akşam yemeğinde sivil polisler tarafından şiddete maruz kaldığını kendisiyle birlikte 3 doktor, 4 avukat, 2 iş insanı, 1 bankacı, 3 esnafın ‘hukuksuz’ bir şekilde karakolda bekletildiğini anlatarak kişiler hakkında şikayetçi olacaklarını belirttiler.

İşte Mehmet Dursun isimli kişinin ailesiyle birlikte gittiği yemekte yaşadıkları: 

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İşte Mehmet Dursun isimli kullanıcının mesajları...

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