Ailesiyle Yemeğe Giden Vatandaşın Sivil Polislerle Yaşadıkları Sosyal Medyada Gündem Oldu
Ailesiyle Yemeğe Giden Vatandaşın Sivil Polislerle Yaşadıkları Sosyal Medyada Gündem Oldu
Mehmet Dursun isimli bir kişi, ailesiyle gittiği bir akşam yemeğinde sivil polisler tarafından şiddete maruz kaldığını kendisiyle birlikte 3 doktor, 4 avukat, 2 iş insanı, 1 bankacı, 3 esnafın ‘hukuksuz’ bir şekilde karakolda bekletildiğini anlatarak kişiler hakkında şikayetçi olacaklarını belirttiler.
İşte Mehmet Dursun isimli kişinin ailesiyle birlikte gittiği yemekte yaşadıkları:
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