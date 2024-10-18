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Aksaray-Ankara Karayolunda Şarampole Yuvarlanan Yolcu Otobüsünün Kaza Anı Ortaya Çıktı

Aksaray-Ankara Karayolunda Şarampole Yuvarlanan Yolcu Otobüsünün Kaza Anı Ortaya Çıktı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
18.10.2024 - 10:38

Balıkesir’den Kapadokya’ya yola çıkan yolcu otobüsü, Aksaray-Ankara karayolunda sürücünün kontrolü kaybetmesiyle şarampole yuvarlandı. Sabah saatlerinde gerçekleşen kaza anına ilişkin görüntüleri Ali Yerlikaya paylaştı.

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Ali Yerlikaya kazada 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 2’si ağır 33 kişinin yaralandığını aktardı.

Ali Yerlikaya kazada 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 2’si ağır 33 kişinin yaralandığını aktardı.

Sürücünün hakimiyeti kaybetmesiyle birlikte şarampole yuvarlanan otobüsün kaza anı kameralara böyle yansıdı.

Sürücünün hakimiyeti kaybetmesiyle birlikte şarampole yuvarlanan otobüsün kaza anı kameralara böyle yansıdı.

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NOGAY ERTURAL

https://nogaysiyaseti.blogspot.com/2024/10/diyanetin-butcesi-turk-milleti-bunu-iyi.html

ali Erciyes

sanki yerler kaygan araç savrulmuş gibime geliyor