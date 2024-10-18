Aksaray-Ankara Karayolunda Şarampole Yuvarlanan Yolcu Otobüsünün Kaza Anı Ortaya Çıktı
Aksaray-Ankara Karayolunda Şarampole Yuvarlanan Yolcu Otobüsünün Kaza Anı Ortaya Çıktı
Balıkesir’den Kapadokya’ya yola çıkan yolcu otobüsü, Aksaray-Ankara karayolunda sürücünün kontrolü kaybetmesiyle şarampole yuvarlandı. Sabah saatlerinde gerçekleşen kaza anına ilişkin görüntüleri Ali Yerlikaya paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ali Yerlikaya kazada 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 2’si ağır 33 kişinin yaralandığını aktardı.
Sürücünün hakimiyeti kaybetmesiyle birlikte şarampole yuvarlanan otobüsün kaza anı kameralara böyle yansıdı.
İşte detaylar 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
https://nogaysiyaseti.blogspot.com/2024/10/diyanetin-butcesi-turk-milleti-bunu-iyi.html
sanki yerler kaygan araç savrulmuş gibime geliyor