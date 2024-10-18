Kapadokya’ya Geziye Giden Yolcu Otobüsü Devrildi: 6 Kişi Öldü, Çok Sayıda Yaralı Var
Kapadokya’ya Geziye Giden Yolcu Otobüsü Devrildi: 6 Kişi Öldü, Çok Sayıda Yaralı Var
Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Kapadokya’ya gezi için hareket eden yolcu otobüsü, Aksaray-Ankara karayolunda şarampole yuvarlandı. İlk belirlemelere göre kazada 6 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi ise yaralandı.
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Türkiye güne korkunç bir trafik kazası haberiyle uyandı.
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Kaza, sabaha karşı Aksaray- Ankara karayolu Acıpınar köyü girişinde meydana geldi. Geziye giden yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 20’den fazla kişi yaralandı.
Kaza yerinden ilk görüntüler 👇🏻
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