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Kapadokya’ya Geziye Giden Yolcu Otobüsü Devrildi: 6 Kişi Öldü, Çok Sayıda Yaralı Var

Kapadokya’ya Geziye Giden Yolcu Otobüsü Devrildi: 6 Kişi Öldü, Çok Sayıda Yaralı Var

ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
18.10.2024 - 08:33

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Kapadokya’ya gezi için hareket eden yolcu otobüsü, Aksaray-Ankara karayolunda şarampole yuvarlandı. İlk belirlemelere göre kazada 6 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi ise yaralandı.

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Türkiye güne korkunç bir trafik kazası haberiyle uyandı.

Türkiye güne korkunç bir trafik kazası haberiyle uyandı.

Kaza, sabaha karşı Aksaray- Ankara karayolu Acıpınar köyü girişinde meydana geldi. Geziye giden yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi.

Kaza, sabaha karşı Aksaray- Ankara karayolu Acıpınar köyü girişinde meydana geldi. Geziye giden yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 20’den fazla kişi yaralandı.

Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 20’den fazla kişi yaralandı.

Kaza yerinden ilk görüntüler 👇🏻

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