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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: "Ülke Olarak Bölgesel Savaşa Hazır Olmalıyız"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: "Ülke Olarak Bölgesel Savaşa Hazır Olmalıyız"

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
17.10.2024 - 20:54

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İsrail-İran savaşı için 'Bunu yüksek bir ihtimal olarak değerlendirmek gerekiyor. Ülke olarak bölgesel savaşa hazır olmalıyız' ifadelerini kullandı.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamaları özetle şöyle:

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamaları özetle şöyle:

Savaş başladığı andan itibaren biz tarihi uyarılarımızı yapmıştık. Bu savaşın burada kalmayacağını daha da ileri gideceğini ve fay hatlarında kırılmalara neden olacağını söylüyorduk. Bunun an an artarak devam ettiğini görüyoruz. İsrail-İran savaşı yüksek ihtimal. Ülke olarak bölgesel savaşa hazır olmalıyız'

“Şunu da biliyorduk, İsrail'in planlaması başta Hamas olmak üzere daha sonra kendisi için tehdit oluşturan Hizbullah ve sonra Husiler'i ortadan kaldırmaya yönelik planları olduğunu değerlendiriyorduk. Lübnan'a saldırması bizim için sürpriz olmadı. 7 Ekim'den sonra ilk 3 hafta en büyük endişe savaşın yaygınlaşmamasıydı. Hem cephe açılmasını istemiyoruz hem de önce Gazze'ye yoğunlaşıp sonra başka bir yere döneriz fikrinin olmamasını istiyorduk ama İsrail ne hedeflediyse onu yapıyor görünüyor.”

“Şunu da biliyorduk, İsrail'in planlaması başta Hamas olmak üzere daha sonra kendisi için tehdit oluşturan Hizbullah ve sonra Husiler'i ortadan kaldırmaya yönelik planları olduğunu değerlendiriyorduk. Lübnan'a saldırması bizim için sürpriz olmadı. 7 Ekim'den sonra ilk 3 hafta en büyük endişe savaşın yaygınlaşmamasıydı. Hem cephe açılmasını istemiyoruz hem de önce Gazze'ye yoğunlaşıp sonra başka bir yere döneriz fikrinin olmamasını istiyorduk ama İsrail ne hedeflediyse onu yapıyor görünüyor.”

“Şu anda iç içe geçmiş olaylarla baş başayız. Bir yerde Filistin Gazze soykırımı bir yerde Lübnan var, bir yerde İran'la olası savaş ihtimali var. Hepsinin ayrı dinamiği var. Hepsinin farkındayız. Birincisi bölgede bu savaştan önce de İran ve unsurlarıyla bölgedeki birçok devletin aslında problemi vardı. Bu meselenin Filistin meselesi ile iç içe geçmesi büyük talihsizlik. Lübnan'a geldiği zaman sıra o hassasiyeti göstermediler. Analizlerimizin paylaşılması önemli ama daha da önemlisi devletlerin birçoğunun tavır koyamayacak durumda olması. Türkiye çok ciddi uyarılar yapıyor, mesaj veriyor, deklare edilmesi uygun olmayan hususları da paylaşıyor.

“Şu anda iç içe geçmiş olaylarla baş başayız. Bir yerde Filistin Gazze soykırımı bir yerde Lübnan var, bir yerde İran'la olası savaş ihtimali var. Hepsinin ayrı dinamiği var. Hepsinin farkındayız. Birincisi bölgede bu savaştan önce de İran ve unsurlarıyla bölgedeki birçok devletin aslında problemi vardı. Bu meselenin Filistin meselesi ile iç içe geçmesi büyük talihsizlik. Lübnan'a geldiği zaman sıra o hassasiyeti göstermediler. Analizlerimizin paylaşılması önemli ama daha da önemlisi devletlerin birçoğunun tavır koyamayacak durumda olması. Türkiye çok ciddi uyarılar yapıyor, mesaj veriyor, deklare edilmesi uygun olmayan hususları da paylaşıyor.

İşte Hakan Fidan'ın açıklamaları...

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