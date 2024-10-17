Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: "Ülke Olarak Bölgesel Savaşa Hazır Olmalıyız"

“Savaş başladığı andan itibaren biz tarihi uyarılarımızı yapmıştık. Bu savaşın burada kalmayacağını daha da ileri gideceğini ve fay hatlarında kırılmalara neden olacağını söylüyorduk. Bunun an an artarak devam ettiğini görüyoruz. İsrail-İran savaşı yüksek ihtimal. Ülke olarak bölgesel savaşa hazır olmalıyız'