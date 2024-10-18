Yine Yangın Yine Muğla: Dalaman, Gökova Körfezi ve Milas’ta Yangınlar Devam Ediyor

Muğla’da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan orman yangınları üç bölgede devam ederken, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Muğla’ da dün Ortaca ve Dalaman ilçelerinde başlayan orman yangınlarına bu sabah, Gökova Körfezi ve Milas yangınları da eklendi. Ortaca yangını kontrol altına alınırken, diğer bölgede yangınlar devam ediyor.