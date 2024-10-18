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Görünce Klostrofobiniz Tutacak: Yarım Kişilik Asansör Nefesimizi Daralttı

Görünce Klostrofobiniz Tutacak: Yarım Kişilik Asansör Nefesimizi Daralttı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
18.10.2024 - 15:26

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@naiilayhan adlı Instagram hesabından içerikler üreten kullanıcı, bir binada denk geldiği asansörü paylaşmasıyla viral oldu. Daha önce gördüğünüz tüm asansörleri unutturacak bu asansöre gelin birlikte bakalım.

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Asansörün viral olmasının sebebi fotoğrafta gördüğünüz gibi adeta yarım kişilik olması.

Asansörün viral olmasının sebebi fotoğrafta gördüğünüz gibi adeta yarım kişilik olması.

Böylesine dar bir asansörde nefes darlığı yaşamadan çıkıp inebilmek yürek ister.

Böylesine dar bir asansörde nefes darlığı yaşamadan çıkıp inebilmek yürek ister.

İşte detaylar 👇

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