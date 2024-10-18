Görünce Klostrofobiniz Tutacak: Yarım Kişilik Asansör Nefesimizi Daralttı

@naiilayhan adlı Instagram hesabından içerikler üreten kullanıcı, bir binada denk geldiği asansörü paylaşmasıyla viral oldu. Daha önce gördüğünüz tüm asansörleri unutturacak bu asansöre gelin birlikte bakalım.
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Asansörün viral olmasının sebebi fotoğrafta gördüğünüz gibi adeta yarım kişilik olması.
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Böylesine dar bir asansörde nefes darlığı yaşamadan çıkıp inebilmek yürek ister.
İşte detaylar 👇
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