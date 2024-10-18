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Kaliforniya Seyahatinde Karşılaştığı Yavru Kediyi Bırakmak İstemedi En Güzel Değişime Vesile Oldu

Kaliforniya Seyahatinde Karşılaştığı Yavru Kediyi Bırakmak İstemedi En Güzel Değişime Vesile Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
18.10.2024 - 16:51

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Hayvanların hayatlarına iyi kalpli insanlar dokununca yaşanan değişimleri görüyor ve duygulanıyoruz. Yine benzeri bir hikaye ile karşınızdayız. Bu hikayenin kahramanı ise @5am.paradigm adlı Instagram kullanıcısı.

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Adam, Kaliforniya seyahatinde karşılaştığı gri renkli masum kedinin gözlerinin kapalı olduğunu görünce kıyamamış ve arabaya almıştı.

Adam, Kaliforniya seyahatinde karşılaştığı gri renkli masum kedinin gözlerinin kapalı olduğunu görünce kıyamamış ve arabaya almıştı.

Ardından ise bir süre birlikte seyahat ettikten sonra ikilinin evlerinde keyif sürme zamanı gelmişti.

Ardından ise bir süre birlikte seyahat ettikten sonra ikilinin evlerinde keyif sürme zamanı gelmişti.

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