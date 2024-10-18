Kaliforniya Seyahatinde Karşılaştığı Yavru Kediyi Bırakmak İstemedi En Güzel Değişime Vesile Oldu

Hayvanların hayatlarına iyi kalpli insanlar dokununca yaşanan değişimleri görüyor ve duygulanıyoruz. Yine benzeri bir hikaye ile karşınızdayız. Bu hikayenin kahramanı ise @5am.paradigm adlı Instagram kullanıcısı.
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Adam, Kaliforniya seyahatinde karşılaştığı gri renkli masum kedinin gözlerinin kapalı olduğunu görünce kıyamamış ve arabaya almıştı.
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Ardından ise bir süre birlikte seyahat ettikten sonra ikilinin evlerinde keyif sürme zamanı gelmişti.
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