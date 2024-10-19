Kahramanmaraş’ta Açılış Yapan Bir Mağazada Yaşanan İzdiham Kameralara Yansıdı

Kahramanmaraş’ta açılışa özel uygun fiyatlı ve indirimli giyim ürünleri satan bir mağazada izdiham yaşandı. Vatandaşlar uygun fiyatlı ürünlerden yararlanabilmek için kapıda kuyruk oldu. Kapı açılışıyla birlikte ise içeri girmeye çalışan müşterilerin kalabalıktan dolayı yere düştüğü görüldü.
Kaynak: İHA
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Mağaza sahibi açılışı sosyal medyada duyurmuş ve vatandaşları haberdar etmişti.
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Kargaşa çıkmasının sebebi ürünlerin piyasa değerinin altında satılmasıydı.
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