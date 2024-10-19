Çobanlık Yapan Bir Vatandaş 70 Bin TL Maaş Aldığını Anlattı ve İmkanlarından Bahsetti

Çobanlık yapan bir vatandaş imkanlarından bahsettiği bir video yayınlamasıyla sosyal medyada gündem oldu. İşini severek yaptığını anlatan adam imkanlardan memnun olduğunu dile getirdi.
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Memurlukla kıyas yapan adam çobanlıkta daha iyi imkanlar olduğunu, “Oğlum memur olacağım dedi evlatlıktan reddettim” sözleriyle anlattı.
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İmkanlar ise 70 bin TL maaşına ek olarak, 30 GB internet, yemek, yol, sigorta ve haftada bir gün masaj şeklindeydi.
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