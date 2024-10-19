“Almanya’da Emekliler Köpek Maması Yiyor” Diyen Adama Gurbetçiden Yanıt Geldi

@almanyadan_erhan adlı Instagram kullanıcısı sık sık Almanya ile ilgili yanlış anlatılanlar hakkında videolar paylaşıyor. Kimi gurbetçilerin ısrarla Almanya’nın yaşanılacak yer olmadığını söyledikleri, fiyatlardan şikayet ettikleri videolarını görmüşsünüzdür. İşte onlardan biri de “Almanya’da emekliler köpek maması yiyor” diyen adamdı.
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Gurbetçi adam Almanya için “Orası berbat, hayat pahalılaştı, emekliler köpek maması yiyor” diyordu.
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Erhan Aksoy adlı gurbetçi de bunun aslı olmadığını emeklileri çekerek gösterdi.
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