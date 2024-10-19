“Almanya’da Emekliler Köpek Maması Yiyor” Diyen Adama Gurbetçiden Yanıt Geldi

Liam Payne Ölmeden Önce Viral Olan P. Diddy ile Tanışma Hikayesi Komplo Teorilerinin Fitilini Ateşledi

Bir Süre Keşfetimizden Düşmeyen "Ama Yine de İyi İlerledim" Poyraz ve Ezeli Rakibi Yağız Yine Finalde Yarıştı