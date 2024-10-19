Dünyada ve Türkiye’de 10 Bin Para Birimiyle Hangi Arabalar Alınabilir?

Bir içerik üreticisi 10 bin para birimiyle bazı ülkelerde hangi arabaların alınabileceğini anlattığı paylaşımıyla yeniden viral oldu. Veriler 2023 yılına ait olsa da ülkemiz için sonuç aynıydı. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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İçerik üreticisi Güney Afrika, Çin, Norveç, Azerbaycan, Hindistan, Almanya, Amerika ve Türkiye’yi ele almıştı.
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Türkiye’de ise görmüş olduğunuz üzere sürülebilir durumda bir araç almak mümkün değildi.
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