Bir İçerik Üreticisi Bilinenin Aksine Musluk Suyunun Kaynatıldığında da İçilebilir Olmadığını Anlattı

Musluk suyunun kaynatıldığında içilebilir olduğu düşüncesi hepimizin aklının bir köşesinde yer ediyor. Ancak bir içerik üreticisi aslında böyle olmadığını sebepleriyle birlikte anlattı. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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@ceyhunkurnaz_ adlı Instagram kullanıcısı önce musluk suyunu kaynattı ardından ise soğuttu.
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Önce suyun pH değerine baktı ve içilebilir seviyede olduğunu gördü ancak TDS değeri değişmediği için içilemeyeceğini söyledi.
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